Usta oyuncu Süleyman Turan hayatını kaybetti

Usta oyuncu Süleyman Turan hayatını kaybetti

- Usta oyuncu Süleyman Turan hayatını kaybettiİSTANBUL - Yeşilçam'ın usta isimlerinden Süleyman Turan Kadıköy'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

10.09.2019 11:20
Usta oyuncu Süleyman Turan hayatını kaybetti

- Usta oyuncu Süleyman Turan hayatını kaybetti

İSTANBUL - Yeşilçam'ın usta isimlerinden Süleyman Turan Kadıköy'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Süleyman Turan, Kadıköy'deki evinde sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Süleyman Turan, Yeşilçam'da çok sayıda filmde rol almıştı.

Usta oyuncu Süleyman Turan hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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