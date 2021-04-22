Usta Oyuncu Reha Özcan da Seksenler'de…
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Usta Oyuncu Reha Özcan da Seksenler'de…

Usta Oyuncu Reha Özcan da Seksenler'de…
Hürriyet - Haberler | Magazin

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisine usta oyuncu Reha Özcan katıldı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisine usta oyuncu Reha Özcan katıldı.

Reha Özcan diziye katılması gücümüze güç katacaktır…

Dizinin yapımcı ve senaristi Birol Güven "çok değerli bir oyuncu kadrosuna sahip olan Seksenler'e Reha Özcan gibi usta bir oyuncunun da katılması gücümüze güç katacaktır " dedi.

Seksenli ve doksanlı yıllar benim hayatımda çok önemli bir yer kaplıyor…

"1965 yılında doğmuş olmam nedeniyle seksenli ve doksanlı yıllar benim hayatımda çok önemli bir yer kaplıyor. Bu yılların hikayelerini anlatan Seksenler dizisine katıldığım için çok heyecanlıyım " diyen Reha Özcan kamera karşısına geçmek için gün sayıyor. Usta oyuncunun dizide oynayacağı rol ise merakla bekleniyor.

'Seksenler' yeni hikayeler, yeni karakterler ve yeni oyuncularla çok yakında yeniden TRT 1 ekranlarında olacak.

Kaynak: Hürriyet

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