Usta oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlanıyor
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Usta oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlanıyor

10.03.2021 20:20 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:28

Usta oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlanıyor Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Usta oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlanıyor

İSTANBUL - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin sevenlerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 62 yaşındaki usta oyuncu Rasim Öztekin için Ses Sineması'nda tören düzenlendi. Törenin ardından Öztekin'in cenazesi cenaze namazı kılınmak üzere Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Cenaze namazına, Ailesi, sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda kişi katılıyor. Cenaze namazına, Ailesi, sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda kişi katılıyor. Öztekin, sevenlerinin göz yaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Usta oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlanıyor
Usta oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlanıyor
Usta oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlanıyor
Usta oyuncu Rasim Öztekin son yolculuğuna uğurlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ŞEKER

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