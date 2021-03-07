Usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi
07.03.2021 16:20 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:24
Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi.
Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi. Özel bir hastanede tedavi altına alınan usta oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
62 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi. Özel bir hastanede tedavi altına alınan usta oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı