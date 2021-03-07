Usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi. Özel bir hastanede tedavi altına alınan usta oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

62 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi. Özel bir hastanede tedavi altına alınan usta oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı