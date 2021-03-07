Usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi

07.03.2021 16:20 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:24
Usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi. Özel bir hastanede tedavi altına alınan usta oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

62 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi. Özel bir hastanede tedavi altına alınan usta oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - İSTANBUL

Usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ümit Özdağ Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Hande Soral Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Mustafa Er Hakan Kutlu Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Usta oyuncu Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 16:24:38. #1.16#
title