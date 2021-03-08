USTA OYUNCU RASİM ÖZTEKİN HAYATINI KAYBETTİ (2)
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USTA OYUNCU RASİM ÖZTEKİN HAYATINI KAYBETTİ (2)

08.03.2021 23:50 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:54
USTA OYUNCU RASİM ÖZTEKİN HAYATINI KAYBETTİ (2)

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHAUsta oyuncu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL DHA

Usta oyuncu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztekin'in vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurdu. Ölüm haberini alan çok sayıda oyuncu arkadaşı hastaneye geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.Bu arada, Öztekin'in ölüm haberini alan oyuncu arkadaşları hastaneye geldi.  

Hastane önünde bekleyen basın mensuplarına açıklama yapan oyuncular Hacı Ali Konuk ile Deniz Oral, "Bizim ağabeyimizdi. Kalpte sorunu vardı ama çok umutluyduk. Durumu iyiydi ama iki kere de kalbi durmuş geldiğinde. Allah rahmet eylesin. Sözün bittiği yer aslında. Çok keyifli günlerimiz geçti sette. Baba diyorduk, 10 yılımız geçti beraber. Bir ustamızı kaybettik. Herkesin başı sağ olsun. Setteyken hiç bir şeyi yoktu. Yaşamı, gezmeyi çok seviyordu. Onu çok seviyorduk, sevmeye de devam edeceğiz." dediler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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