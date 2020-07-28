Usta oyuncu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
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Usta oyuncu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti

MUĞLA'nın turizmde lokomotif ilçesi Bodrum'da yaşayan Müjde Ar, ilçedeki ünlü bir restoran ve bir otel tarafından düzenlenen gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müzik konserlerinin yarattığı gürültü kirliliği nedeniyle rahatsız olduğunu söyledi.

Usta oyuncu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğine isyan etti
28.07.2020 22:42 | Son Güncelleme: 28.07.2020 22:46

 

MUĞLA'nın turizmde lokomotif ilçesi Bodrum'da yaşayan Müjde Ar, ilçedeki ünlü bir restoran ve bir otel tarafından düzenlenen gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müzik konserlerinin yarattığı gürültü kirliliği nedeniyle rahatsız olduğunu söyledi. Yeşilçam'ın efsane oyuncalarından Ar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a mail yoluyla şikayet mektubu iletti.Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde yaşayan Müjde Ar, gürültü kirliliğinden yakındı. Kızılburun mevkisindeki ünlü bir otel ile restoran tarafından düzenlenen gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müziğin yarattığı gürültü kirliliği nedeniyle kendisi ve komşularının rahatsız olduğunu dile getiren Ar, tepki gösterdi. Ar, "Sakin olduğu için buraya yerleştik. Bu otel, 5-6 yıl önce buraya yapıldı. Otelle ilgili sıkıntılarımız vardı ama gittikçe kantarın topuzu kaçtı. Yaklaşık 2 aydır müzik gürültüsünden uyuyamıyorum. Sesler duyuyorum. Müzik 01.00'da bitiyor. Ama ben saat 04.00'de müzik sesi duyarak uyanıyorum.  Müzik yok ama o ses kulağımızda kalıyor. Müziği çok seven biriyim. Bunu yüzlerce insanı nefes aldırmayacak, balkonda konuşturamayacak hale getirdiğiniz vakit yasaya karşı çıkıyorsunuz. O zaman uyarmak bizim görevimiz, takip etmek adli makamların birinci dereceden belediyenin görevi. Belediye başkanı bunları kapatacağını sözlü olarak bildirdi. Bunların ruhsatları yok, işletme belgeleri yok. Gündoğan'ın yanı sıra Gümüşlük ve Bitez sessiz alan ilan edildi. Burada eğlence yerleri belli. Çok bayılan, sabaha kadar müzik dinlemek isteyen oralardan ev alıyor. Bizim gibi huzur bulmak isteyenlerde böyle yerlerde yaşıyorlar" dedi.'RUHSATSIZ MÜZİK YAPTIKLARINI ÖĞRENDİK?Bodrum büyüdükçe sorunların da büyüdüğünü söyleyen Ar, şöyle devam etti: ??Belediye başkanının ben bunları karşılarım diye göreve başlaması gerektiğine inanıyorum. Bodrum'un sorunları çok, yazlık nüfusu kaldırmıyor. Altyapı sorunları var."Müjde Ar'ın eşi Kültür eski Bakanı Ercan Karakaş da, "Öğlen 13.00'den akşam 18.00'a kadar plaj konserleri ve akşam bizzat ses sanatçılarının çıktığı konserleri duyuyoruz. O kadar duyuyoruz ki burada konuşamıyoruz. Müzik evin içerisinde çalıyor. Gerek çevre yasası gerek yönetmelik, gerek ceza yasasına göre hiç birisi ister ticari ister ticari olmayan, kimse komşusunu rahatsız etme hakkına sahip değil. Burada gürültüden oturamıyoruz. Belediyeye başvurduk. Ruhsatsız ve izinsiz müzik yayını yaptıklarını öğrendik" diye konuştu.'BELEDİYE SORUMSUZCA DAVRANIYOR'Müjde Ar'ın komşusu Hakan Tangut da, "Market yok, bakkal yok, herkes buraya kafa dinlemeye geliyor. Dört yaşında çocuğum var, burada gürültüden uyumuyor. Gürültüden dolayı birçok kişi burada evini satılığa çıkarıyor. Oraya kesinlikle belediye başkanının veya bir üstünde olan kişinin gelip denetlemesi lazım. Bence belediye başkanının da bu durumda parmağı var. Bir şekilde su gürültü sorununu çözmesi lazım. Kimsenin burada yaşayanları rahatsız etmeye hakkı yok. Saat 01.00'e kadar müzik çalıyor, halaylar çekiliyor. Bodrum'da bu durumdan herkes çok rahatsız. Ben belediye başkanıyla görüştüm ama şikayetimle ilgilendiğini zannetmiyorum. Onun otel yetkililerine yakın olduğunu düşünüyorum. Belediye sorumsuzca davranıyor" dedi.'BELEDİYEYE ŞİKAYET ETMEMİZE RAĞMEN DEVAM EDİYOR?Pelin Özkan ise, şu ifadeleri kullandı:

"Tatil için özellikle sessiz bölge aradım. Köşede var olan otel öğlen civarı müziği başlatıyor, gece sesi yükselterek defalarca jandarmaya, belediyeye şikayet ettiğimiz halde devam ediyor. Yaşadığım hayal kırıklığının sebebi; sessiz bir bölgeyi tercih etmeme rağmen aşırı gürültülü olması ve belediye yetkililerinin defalarca uyarılmasına rağmen önleminin alınmaması."


Kaynak: DHA

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