Usta oyuncu Levent Aykul evinde ölü bulundu
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Usta oyuncu Levent Aykul evinde ölü bulundu

Usta oyuncu Levent Aykul evinde ölü bulundu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Oyuncu Levent Aykul Kemer'de aynı sokakta yaşayan halasının telefonlarına cevap vermemesi üzerine çağrılan jandarma ekibiyle girilen evinde, cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Oyuncu Levent Aykul Kemer'de aynı sokakta yaşayan halasının telefonlarına cevap vermemesi üzerine çağrılan jandarma ekibiyle girilen evinde, cansız bedeniyle karşılaşıldı.

Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen olay sonrası Aykul'un cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü...

Kaynak: Hürriyet

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