Usta oyuncu Jale Birsel için sahnede tören düzenlenecek

18.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:54

İZMİR Çiğli ilçesinde, kaldığı yaşlı ve bakımevinde yaşamını yitiren usta tiyatrocu Jale Birsel (92), yarın Konak Sahne'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Usta oyuncu Jale Birsel, geçen ay yakalandığı zatürre nedeniyle dün akşam saatlerinde İzmir Çiğli'de kaldığı yaşlı ve bakımevinde hayatını kaybetti. Birsel için yarın saat 13.00'te Konak Sahne'de tören düzenlenecek. Törenin ardından Birsel'in cenazesi ikindi vaktinde Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak namazın ardından Doğançay Mezarlığı'na defnedilecek.Dün hayatını kaybeden usta tiyatrocu Yıldız Kenter'le konservatuvardan sınıf arkadaşı olan Birsel, arkadaşıyla birlikte aynı gün son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: DHA