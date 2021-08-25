Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Metin Çekmez'den acı haber geldi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

'Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu', 'Binbir Gece', 'Kaderimin Yazıldığı Gün' ve 'Zümrüt' gibi dizilerden tanıdığımız Metin Çekmez (76), tedavi gördüğü Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çekmez, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

METİN ÇEKMEZ KİMDİR?

Metin Çekmez, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Gazetecilik mezunu olan sanatçı, 1962 yılında Hamlet oyunu ile tiyatroyla tanıştı. Usta çırak ilişkisi içinde bir "alaylı" olarak gelişimini sürdürdü. 1970 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kadroya girdi. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

Metin Çekmez'in ani vefatı aile dostlarını ve sevenlerini üzdü.

Kaynak: Snob Magazin