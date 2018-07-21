Usta Oyuncu Fatma Girik'ten Mustafa Ceceli'ye Sert Tepki: Gördüğüm Yerde Yüzüne Tükürüp Tokadı Patlatacağım

Sinem Gedik ile İntizar'ın görüntülerini basına sızdırdığı iddia edilen Mustafa Ceceliye bir tepki de usta oyuncu Fatma Girik'ten geldi. Girik "Gördüğüm yerde Ceceli'nin yüzüne tükürüp tokatı patlatacağım ablası olarak" diyerek tepkisini dile getirdi.

USTA OYUNCUNUN TAVRI ÇOK SERT OLDU

Yeşilçam'ın en ünlü oyuncusu Fatma Girik'in gündeme bomba gibi düşen Mustafa Ceceli olayında tavrı çok sertti: Onu görsem tek bir kelam bile etmem, yüzüne tükürürüm. Zaten boşanmışsın. İster kadınla sevişir ister erkekle, sana ne" diyerek tepki gösterdi.

"İNSANIN ÖZELİNE GİRMEK KALLEŞLİK"

Posta'ya konuşan ünlü oyuncu konu hakkında şunları söyledi:

"İntizar'ı tanımıyordum bile. Duman gibi bir grup zannediyordum. Kadın olduğunu öğrendiğimde şaşırdım. Mustafa Ceceli'yi de çok dinlemem ama olayı duyunca dehşete kapıldım. Bir insanın mahremine kamera ile girmek yavşaklık, kalleşlik! Senin çocuğunun annesi o. Hadi kamera koymadın diyelim, basına neden haber uçurdun? İnsanın başka bir sevgilisi olursa, anlarsın ki sen de bulamadığını o adamda bulmuş. Kabul edersin. Ama bu hikayede kadının sevgilisi hemcinsi. Onun tercihi. Bu olayda sadece Mustafa Ceceli kabahatli. Zaten boşanmışsın. İster kadınla sevişir ister erkekle, sana ne? Sen ne karışıyorsun artık? Gördüğüm yerde Ceceli'nin yüzüne tükürüp tokatı patlatacağım ablası olarak."