Usta oyuncu Fatma Girik korona virüse karşı evinden çıkmıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Magazin ›› Usta oyuncu Fatma Girik korona virüse karşı evinden çıkmıyor - Magazin
Fatma Girik, Bodrum, Magazin

Usta oyuncu Fatma Girik korona virüse karşı evinden çıkmıyor

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, korona virüse karşı "evde kal" çağrısına uyuyor.

24.03.2020 22:44 | Son Güncelleme: 24.03.2020 22:46
Usta oyuncu Fatma Girik korona virüse karşı evinden çıkmıyor

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, korona virüse karşı "evde kal" çağrısına uyuyor. Bodrum'daki evinden dışarı çıkmayan ünlü oyuncu daha önceki rahatsızlıklarından dolayı da yürümekte güçlük çekiyor. 77 yaşındaki sanatçı, fizik tedavisini de evinde görmeye başladı.

Türkiye'de ve dünyada "evde kal" çağrısına uyan birçok ünlü isim gibi Fatma Girik, korona virüsünden korunmak bir süredir Torba Mahallesi'ndeki evinden dışarı çıkmama kararı aldı. Girik'in evinde dezenfekte işlemi yaptırdığı ve beraber yaşadığı 98 yaşında hasta olan annesi Münevver Girik için de önlemler aldığı öğrenildi. Kalça ameliyatından dolayı yürüme güçlüğü çeken ve fizik tedaviye giden Girik'in tedavisine evinde devam ettiği öğrenildi.

Başkan Aras'tan ziyaret

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'da usta oyuncuyu evinde ziyaret ederek aldığı önlemlerden dolayı teşekkür etti. Sağlık durumu ile ilgili bilgi alan Aras, ihtiyaçları olduğu zaman çağrı merkezini araması halinde Bodrum Belediye ekiplerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğini anlattı. Aras, evinde kalan tüm büyüklerinin yanında olduğunu ve 24 saat Belediye ekiplerinin hizmet verdiğini Girik'e anlattı. Girik ise tüm halkın bu çağrıya kulak vermesini özellikle yaşlı kesimin kesinlikle evden çıkmaması gerektiğini söyledi. Girik, ülkenin zor günlerden geçtiğini belirterek kurallara uyulması gerektiğini yoksa bu virüsün daha da çok yayılabileceğini söyledi.

Öte yandan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Fatma Girik'in sohbet ederken uyulması gereken kurallardan biri olan konuşma mesafesine de dikkat ettikleri görüldü. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Ünlülerin reklamını yaptığı ilacın sahibi konuştu: Bu kadar mı cahiller Magazin
Ünlülerin reklamını yaptığı ilacın sahibi konuştu: Bu kadar mı cahiller
Nurgül Yeşilçay, yaşlılara yapılanlara isyan etti Magazin
Nurgül Yeşilçay, yaşlılara yapılanlara isyan etti
Koronavirüs salgını dünyaca ünlü sanatçıyı da hayattan kopardı Magazin
Koronavirüs salgını dünyaca ünlü sanatçıyı da hayattan kopardı
Fotoğraftaki detay ele verdi! Gözde aşıklar karantinada bile ayrılamadı Magazin
Fotoğraftaki detay ele verdi! Gözde aşıklar karantinada bile ayrılamadı
Berna, uzaktan eğitimde izletilen 'Boğaz kesme' görüntüsüne sert çıktı Magazin
Berna, uzaktan eğitimde izletilen "Boğaz kesme" görüntüsüne sert çıktı
Diriliş'in Almıla Hatun'u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti Magazin
Diriliş'in Almıla Hatun'u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti
Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verildi
Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verildi
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar
Küçük Besleme Bilge değişimiyle dudak uçuklattı
Küçük Besleme Bilge değişimiyle dudak uçuklattı
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı
Oyuncak koleksiyonu olan CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü
Oyuncak koleksiyonu olan CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı
Salgın nedeniyle çekimleri iptal olan Çukur'un oyuncuları evlerinden canlı yayın yaptı
Sinan Çetin, Büyükada'daki villasının yanındaki halka açık yola izinsiz şekilde duvar ördü
Sinan Çetin, Büyükada'daki villasının yanındaki halka açık yola izinsiz şekilde duvar ördü
Koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı
Koronavirüs salgınını öğrenen Survivor yarışmacıları gözyaşlarına hakim olamadı
Küvette çıplak video çeken 61'lik şarkıcının virüs tespiti tepki çekti
Küvette çıplak video çeken 61'lik şarkıcının virüs tespiti tepki çekti
Koronavirüse yakalanan 40 yaşındaki oyuncu Olga Kurylenko, virüsten kurtuldu
Koronavirüse yakalanan 40 yaşındaki oyuncu Olga Kurylenko, virüsten kurtuldu
Bakanlık onayı olmayan ilacı 'Koronavirüsten koruyor' diyen tanıtan ünlülere soruşturma açılıyor
Bakanlık onayı olmayan ilacı "Koronavirüsten koruyor" diyen tanıtan ünlülere soruşturma açılıyor
Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı
Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün Instagram'dan paylaştığı iç çamaşırsız pozlarına beğeni yağdı
Yaş engeline takılan 66 yaşındaki Arif Verimli, Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkamadı
Yaş engeline takılan 66 yaşındaki Arif Verimli, Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkamadı
Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı
Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı
Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın
Oyuncu Demet Özdemir, yasaklara rağmen dışarı çıkanlara isyan etti: Yalvarıyorum önlem alın
Tecavüz suçundan 23 yıl ceza alan ünlü yapımcı koronavirüse yakalandı
Tecavüz suçundan 23 yıl ceza alan ünlü yapımcı koronavirüse yakalandı
Kalçasında tuvalet kağıdı sektiren Kerimcan Durmaz, ünlü isimlere meydan okudu
Kalçasında tuvalet kağıdı sektiren Kerimcan Durmaz, ünlü isimlere meydan okudu
Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı
Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı
Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı
Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı
'En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek' diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın
"En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın
'Evde kal' çağrısı yapan Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde görüntülendi
"Evde kal" çağrısı yapan Demet Şener ve eski eşi İbrahim Kutluay aynı sahilde görüntülendi
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti
Seda Akkul, koronavirüs tedavisi gören eşi Burak Akkul hakkında çıkan haberlere isyan etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Hadise Seda Sayan Cem Yılmaz Muhterem Nur
Spor Falcao Bülent Uygun Radamel Falcao Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Mart Polis Fatih Terim
Şu an buradasınız: Usta oyuncu Fatma Girik korona virüse karşı evinden çıkmıyor - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 23:56:23. #1.15#
title