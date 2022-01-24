Usta oyuncu Fatma Girik'in vefat ettiği hastaneden açıklama Açıklaması

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Fatma Girik'in, tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Liv Hospital'dan yapılan yazılı açıklamada, sanatçının vefat nedenine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik, Kovid 19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen, çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Liv Hospital ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Fatma Girik'in ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz."