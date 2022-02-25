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Usta oyuncu Ayten Erman hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı, İdris Tiftikci - Güncel
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Usta oyuncu Ayten Erman hayatını kaybetti

Uzun süredir koronavirüs tedavisi gören Usta Oyuncu Ayten Erman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uzun süredir koronavirüs tedavisi gören Usta Oyuncu Ayten Erman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ayten Erman, Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanı sıra Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ile müzikallerde roller almıştır. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu vardır. Cennet Mahallesi (2004), Kaygısızlar (1994) ve Bombacı (1988) gibi yapımlarla tanınmıştır.


Demirören Haber Ajansı / İdris Tiftikci - Güncel

Ayşen Gruda, Ayten Erman, Güncel, Haberler

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