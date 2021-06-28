Usta oyuncu Ali Demirel hayatını kaybetti
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Usta oyuncu Ali Demirel hayatını kaybetti

Usta oyuncu Ali Demirel hayatını kaybetti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir döneme damga vuran 'Olacak O Kadar'ın sevilen ismi Ali Demirel, ileri derece zatürre şikayetiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Marmaris'te yalnız yaşayan sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Demirel, dün öğle saatlerinde evinde fenalaştı.

Özel bir hastaneye kaldırılan Demirel'e ileri derece zatürre teşhisi konuldu. Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı da bulunan Demirel, hayatını kaybetti.

Ali Demirel'in yakınları ve dostlarının, cenazeyi nerede ve ne zaman defnedeceğini kararlaştırmak için İstanbul'dan Marmaris'e gideceği belirtildi.

Ali Demirel, Levent Kırca ve Oya Başar'ın bir döneme damga vuran 'Olacak O Kadar' adlı komedi programında yer alan isimlerden biriydi. (DHA)

Usta oyuncu Ali Demirel hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ali Demirel hayatını kaybetti

Kaynak: Snob Magazin

Olacak O Kadar'ın unutulmaz ismi Ali Demirel hayatını kaybetti
Olacak O Kadar'ın unutulmaz ismi Ali Demirel hayatını kaybetti
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