Usta öğreticiler koronavirüse karşı maske üretiyor
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Şanlıurfa, Siverek, Kültür Sanat

Usta öğreticiler koronavirüse karşı maske üretiyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında bir grup gönüllü öğretmen ve sağlık çalışanı ihtiyaç durumunda kullanılması amacıyla maske üretimine başladı.

19.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:09
Usta öğreticiler koronavirüse karşı maske üretiyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında bir grup gönüllü öğretmen ve sağlık çalışanı ihtiyaç durumunda kullanılması amacıyla maske üretimine başladı.

Siverek Halk Eğitim Merkezi (HEM) bünyesinde kurulan atölyede 10 kişilik ekip, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedbirler kapsamında olası maske ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışma gerçekleştiriyor.

Halk Eğitim Merkezindeki dikiş kurslarında görevli 6 usta öğretici ile aralarında başhekim yardımcısının da olduğu hastane çalışanından oluşan gönüllüler ekibi, günde yaklaşık bin maske üretiyor.

Siverek HEM Müdürü Mahmut Kışlar, koronavirüs salgınına karşı sağlık çalışanlarının kullanması amacıyla maske üretimine başladıklarını belirtti.

İnsan sağlığını çok önemsediklerini aktaran Kışlar, "Hastane yetkililerimizin girişimleriyle maske yapımında kullanılacak malzeme temininin hemen ardından bünyemizdeki usta öğretici arkadaşlarımızla beraber üretime başladık. Dün yaptığımız örneğin ardından seri üretime başladık. Şu an günde bine yakın üretim yapıyoruz ancak talep olması durumunda 2 bin maske üretecek kapasitemiz var. Maskeler üretimin ardından çeşitli işlemlerden geçiyor. Maskeler atölyenin ardından hastanedeki steril bir ortamda sterilize ediliyor. Sterilizasyonun ardından ihtiyaç olması halinde kullanılmak üzere paketleniyor." dedi.

Kışlar, virüse karşı savaşta en büyük karargahın hastaneler olduğunu belirterek "Hastanemizin çok iyi hazırlanması gerekiyor. Atölyelerde yaptığımız maske üretimi hem daha ekonomik hem de kendi üretimimiz olduğu için bu ihtiyacımızı kısa sürede giderebiliyoruz." diye konuştu.

Ürettikleri maskeler için önceliklerinin hastaneler olduğunu söyleyen Kışlar, ileriki dönemlerde talep olması halinde vatandaşlar için de çalışma yapabileceklerini söyledi.

Atölyede çalışan usta öğretici Asuman Soğurtan ise "İhtiyaç olması halinde sağlık çalışanlarımıza destek amacıyla dün akşamdan beri burada gönüllü çalışıyoruz. Büyük bir zevkle çalışıyoruz çünkü bu kişisel değil küresel bir mesele ve hepimizi ilgilendiriyor. Hepimiz buradayız, gönüllüyüz ve burada olduğumuz için de mutluyuz. Bu sorunun bir önce bitmesi için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Siverek Devlet Hastanesi başhekimliğinden yapılan açıklamada ise şu anda maske ihtiyaçlarını bulunmadığını belirtilerek, yapılan çalışmalara katkı sunan herkese teşekkür edildi.

Usta öğreticiler koronavirüse karşı maske üretiyor

Kaynak: AA

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Usta öğreticiler koronavirüse karşı maske üretiyor

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