Usta müzisyen Zeki Çetin hayatını kaybetti! 'Besteler sensiz kaldı'
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Usta müzisyen Zeki Çetin hayatını kaybetti! 'Besteler sensiz kaldı'

Hürriyet - Haberler | Magazin
Usta müzisyen Zeki Çetin hayatını kaybetti! 'Besteler sensiz kaldı'

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Zeki Çetin, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı.

Bülent Ersoy, sanatçı arkadaşı Zeki Çetin'in ölüm haberiyle yıkıldı
Bülent Ersoy, sanatçı arkadaşı Zeki Çetin'in ölüm haberiyle yıkıldı

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Zeki Çetin, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Entübe edilen usta sanatçıdan bugün kötü haber geldi. Zeki Çetin, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 

Acı haberi alan Bülent Ersoy sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirdi: Bugün sadece musikiye büyük emekler vermiş bir sanatçıyı değil; önce dostum, sonra can arkadaşımı tüm dünyanın başına musallat olmuş virüs yüzünden kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Sofrası bol, gönlü gani, insan sever insan Zeki Abi'cim. Mekanın cennet, melekler yoldaşın, kabrin nurla dolsun. Notalar, güfteler, besteler sensiz kaldı.

ZEKİ ÇETİN KİMDİR?

17 Kasım 1940 Karabük'te dünyaya gelen Zeki Çetin, 1968 yılında Hafta Sonu Gazetesi'nin Altın Ses Yarışması'nı kazanıp sanat dünyasına girdi. Sahne ve albüm çalışmaları yapan sanatçı, uzun yıllar işletmecilik yaparak ünlü isimleri sahneye de çıkardı.

Kaynak: Hürriyet

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