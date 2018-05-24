Usta: "Merkez Bankasının Yapacağı İşler Son Derece Sınırlı"

Kalkınma Bakanlığı Müsteşarlığı görevindeyken dönemin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın en güvendiği makro ekonomi uzmanı olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, döviz fiyatlarının hızlı yükselişine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, partisiyle birlikte seçim çalışmalarını memleketi Samsun'da gerçekleştiriyor. Samsun'da katıldığı toplantıda ekonominin gidişatı ve alınabilecek önlemlerden bahseden Usta, Türkiye ekonomisinin daha güçlü olduğu zaman dış tehditlere de açık olmayacağını ifade etti.

"Güven verecek hamleler yapılırsa döviz daha da aşağıya gelecektir"

Ekonomik sorunların giderilmesi için alınabilecek önlemleri sıralayan Erhan Usta, "Piyasalarda bir tedirginlik vardı. Merkez Bankası doların yükselişine müdahale etti. Faizleri 3 puan arttırdı. Böyle yapınca da doların ateşi bir miktar söndü. İşlerin daha iyiye gitmesi için daha yapısal işlere ihtiyaç var. Bunların neler olması gerektiğini de zaman zaman ifade ediyoruz. Bu sıkıntıların çözülmesi için reform maiyetinde işlerin yapılması gerekiyor. Kısa vadede zaten Merkez Bankası alınacak tedbirleri alıyor. Döviz fiyatları seçime kadar artacak diye bir şey yok. Piyasada bir sıkıntı var. Bunun içeriden kaynaklanan sebepleri var. Dışarıdan kaynaklanan sebepleri de var. Önemli olan piyasaya güven vermektir. Güven verecek hamleler yapılırsa döviz daha da aşağıya gelecektir. Merkez Bankası, faiz artırımından farklı şeyler de yapacaktır. Bu işin esas olarak çözülmesi, Türkiye'nin rekabet gücünü arttırmasından geçer. Türkiye'nin dış kaynağa olan bağımlılığını azaltmaktan geçer. O da bir kısım reform ajandasını gerektirir. Biz de MHP olarak o yüzden meclise talibiz. Çünkü bundan sonra bu reformları Meclis yapacaktır. MHP Mecliste güçlü bir şekilde yer alırsa Türkiye ekonomisine ilişkin sorunları biz çözeriz" dedi.

"Merkez Bankasının yapacağı işler son derece sınırlıdır"

Döviz fiyatlarının artmasında Merkez Bankası imkanlarının kısıtlı olduğunun altını çizen Usta, "2018 yılı bütçesi genel kurul konuşmamda üzerini hassasiyetle çizdiğim konuşmalardan bir tanesi 'ekonomik güvenlik' konusuydu. 'Türkiye çok ciddi bir açık verirse yani cari açığını düşürmezse, dış kaynağa bağımlılığını düşürmezse ekonomik olarak güvenliğimiz tehdit altındadır' demiştim. Aralık ayında bunları söyledim. Şu anda bir miktar bunları yaşıyoruz. Ancak burada sorunu hep dışarıya atmanın da yanlış olduğunu düşünüyorum. Türkiye ekonomisinin belli sıkıntıları vardır. O sıkıntıların aşılması lazım. Bu sıkıntılar aşıldığı zaman Türkiye bu tür saldırılara da açık olmayacaktır. Biz 15 Temmuz'da darbenin eşinen döndük diyorsak eğer birileri bu ülkeyi işgal etmeye çalışıyorsa bizim ekonomik açıdan kendimizi güvende hissettirecek tedbirler almamız lazım. Bu da sadece Merkez Bankasının yapacağı işler değildir. Merkez Bankasının yapacağı işler burada son derece sınırlıdır. Temel çözüm, hükümetin ve Meclisin yapacağı reformlardır. O yüzden yeni dönemde güçlü bir şekilde Meclise talibiz. Türkiye'nin yeni dönemde güçlü bir şekilde reforma ihtiyacı vardır. Bu reformlar yapılırsa Türkiye'nin sıkıntıları çözülecektir" diye konuştu. - SAMSUN