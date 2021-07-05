Usta kemancı İlyas Tetik hayatını kaybetti

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Usta kemancı İlyas Tetik hayatını kaybetti

Usta kemancı İlyas Tetik hayatını kaybetti
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Usta keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik, 60 yaşındaki hayata gözlerini yumdu. Tetik'in oğlu ölüm haberini doğrulayarak "Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya ve Ebru Gündeş gibi birbirinden ünlü şarkıcıların albüm çalışmalarına destek veren keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik, 60 yaşında vefat etti. Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Tetik'in ailesi de kısa sürede gündem olan

İLYAS TETİK KİMDİR?

İlyas Tetik 25 Eylül 1960 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Tetik "Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" gibi eserlere imza attı.

Tetik'in albümlerinde müzik yönetmenliği yaptığı yıldızlar arasında Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses, İbrahim Erkal, Harika Avcı, Sibel Can, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Müşerref Akay, Gönül Akkor, Faruk Tınaz, Ahmet Kaya, Gönül Yazar, Ebru Gündeş, Petek Dinçöz ve Şevval Sam gibi isimler bulunuyor.

Usta müzisyen ayrıca Sezen Aksu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Ajda Pekkan ,Tarkan, Sertab Erener, Levent Yüksel, Özcan Deniz gibi birçok sanatçıyla da aynı sahneyi paylaştı.

Usta kemancı İlyas Tetik hayatını kaybetti
Usta kemancı İlyas Tetik hayatını kaybetti
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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