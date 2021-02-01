Usta kalemlerden "İlk"
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Usta kalemlerden "İlk"

01.02.2021 14:22 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:26
Usta kalemlerden

"Başlangıç" teması ekseninde kurgulanan bu öyküler, türle yeni tanışan, ona aşina olan ya da spekülatif kurgu konusunda uzman olarak nitelendirilen yazarları bir araya getiriyor.

"Başlangıç" teması ekseninde kurgulanan bu öyküler, türle yeni tanışan, ona aşina olan ya da spekülatif kurgu konusunda uzman olarak nitelendirilen yazarları bir araya getiriyor. Kitabın en çarpıcı özelliği ise katkıda bulunan tüm yazarmarın, telif gelirlerini, erken yaşta kaybettiğimiz bilim insanı Özgen Berkol Doğan'ın adını yaşatma gayesiyle kurulmuş bilimkurgu kütüphanesine bağışlayacak olması.

Bu derlemede imzası bulunan yazarlar Afşin Kum, Arzu Uçar, Aşkın Güngör, Burak Albayrak, Cem Akaş, Çağrı Mert Bakırcı, Feyza Hepçilingirler, Fuat Sevimay, İsmail Yamanol, Kadire Bozkurt, Mehmet Berk Yaltırık, Murat S. Dural, Müfit Özdeş, Onur Çalı, Onur Güzeldiyar, Öznur Babur, Pınar Duman, Selim Bektaş, Selim Erdoğan, Tuğrul Sultanzade, Volkan Yalçın.

Kaynak: Hürriyet

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