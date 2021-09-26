Usta gazeteci Nejat Tokbay son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Usta gazeteci Nejat Tokbay son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Usta gazeteci Nejat Tokbay son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'da uzun yıllar ulusal ve yerel basında görev yapan, basın camiasında 'Nejat Baba' olarak bilinen 82 yaşındaki Nejat Tokbay, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

MANİSA (İHA) - Manisa'da uzun yıllar ulusal ve yerel basında görev yapan, basın camiasında 'Nejat Baba' olarak bilinen 82 yaşındaki Nejat Tokbay, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Tokbay, bugün kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Uzun yıllar ulusal basından birçok gazetenin Manisa Temsilciliğini yürüten ve Manisa'da yerel gazetelerde görev yaptıktan bir süre sonra emekli olan duayen gazeteci Nejat Tokbay, bugün sabaha karşı evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Tokbay için bugün Hatuniye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tokbay'ın yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Duayen gazeteci Nejat Tokbay'ın cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Çatal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, siyasi parti temsilcileri, meslektaşları ve yakınları katıldı.

Manisa'da basın camiasına birçok gazeteci kazandıran ve çevresinde de 'Nejat Baba' olarak bilinen 2 çocuk babası Nejat Tokbay'ın vefatı, sevenlerini üzüntüye boğdu. - MANİSA

Usta gazeteci Nejat Tokbay son yolculuğuna uğurlandı

Usta gazeteci Nejat Tokbay son yolculuğuna uğurlandı

Usta gazeteci Nejat Tokbay son yolculuğuna uğurlandı

Usta gazeteci Nejat Tokbay son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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