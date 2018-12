Usta Gazeteci Emre Tilev'in Görevine Son Verildi

CNN Türk, yılbaşı öncesinde usta gazeteci Emre Tilev ile yollarını ayırdı. Tilev ayrılığı sosyal medyadan duyurdu. Tilev, Twitter hesabından, "Bir zamanlar 2006-2018 Yılbaşı öncesi işsizlik... CNN Türk Benim hep Yuvam oldu bugün git dediler derviş misal biz eve gitmek kaldı tüm dostlara üzerimde emeği olan tüm herkese sonsuz teşekkürler." paylaşımında bulundu.

"YAŞAMIMI BİLE İKİNCİ PLANA ATTIM, KOVULDUM"

Sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Tilev, "VEDA, 30 Yıllık meslek yaşamımda önemli bir dönem. Çok şey paylaştığım can dostlar. Rüzgarın ıslığına kulak veren, güneşin doğuşuna ortak olan ve gecenin karanlığını birlikte yaşayan can dostlar. Sabahı bilmeyen, geceyi görmeyen çalışan bir ekip. Ben o ekibin minicik bir parçası olmaya çalıştım. Çok çalıştım ki bu konuda hiç mütevazı olmayacağım. Çok çabaladım. Çalışma manyaklığım ile bazen kalplerin sınırlarını zorladım. İşimi her şeyin önüne koydum. Yaşamımı bile ikinci plana attım. İş için dostlarımı yordum. Ve bu gün… KOVULDUM." yazdı.