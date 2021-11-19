Usta ellerdeyken tarihe karışan aletler koleksiyon oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaşayan İbrahim Nevşehirli, eski ustaların maharetle kullanıp eşyalara şekil verdiği çekiç, örs, testere, tornavida, kumpas, balta, el matkabı ve şakul gibi yaklaşık 2 bin marangoz aletiyle koleksiyon oluşturdu.

Nevşehirli, çocuk oyun grubu imalatı yapan bir fabrikada dedesinden kalan çekiçleri hobi amacıyla biriktirmeye başladı.

İlk başta arkadaşlarından, bit pazarından ve yurt dışındaki açık artırmalara katılarak el aleti toplayan 47 yaşındaki Nevşehirli, 25 yılda zengin bir koleksiyonun sahibi oldu.

Fabrikadaki bir odayı sayıları 2 bini bulan aletlere ayıran Nevşehirli, AA muhabirine, dedesinin ve babasının bakırcı olduğunu, çocukluğunun çekiç ve örs sesiyle geçtiğini söyledi.

Tüketim toplumunda kullanılmayan aletlerin atıl kaldığını anlatan Nevşehirli, çocukluğunun hatırası çekiçleri biriktirmeye başladığını belirtti.

Zamanla çekiçlerin yanına bit pazarlarından temin ettiği örs, testere, tornavida, kumpas, el matkabı ve şakul gibi aletleri de eklediğini kaydeden Nevşehirli, "Bit pazarlarını çok gezerim, orada sapsız ve kimsesiz çekiçleri görünce üzülürüm. Hobi amaçlı aldığım ağaç tornamla onlara sap yaparım. Yurt dışında sosyal medya üzerinde düzenlenen mezatlarda aldığım ürünler oldu. Koleksiyonu merak edip gören birçok arkadaşım oldu, hediye olarak dedesinden, babasından kalan çekiç ve tornavidaları alıp geliyorlar. Bazıları da bana 'deli' diyor." ifadelerini kullandı.

Nevşehirli, koleksiyonunda 1800'lü yıllardan ve Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan aletler olduğunu, bunlara paslanmaması için zaman zaman bakım yaptığını dile getirdi.

Koleksiyonundaki bazı aletleri sıfır kilometre araba verseler bile değişmeyeceğini anlatan Nevşehirli, "Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa, Avustralya ve İsveç'ten gelen malzemeler var. Baba, dede yadigarı eserlere saygı duyulsun. Bir vitrinde sergilenmese bile bir çekmecede saklansın." dedi.