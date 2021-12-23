Usta eller Pursaklar'da yetişiyor

ANKARA (İHA) - Ankara Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi kursiyerleri, Guinness Dünya Rekoru Sahibi Şef Mahmut Dolmacı, Şef Emre Geyikçi ve Şef Ramazan Tuğluoğlu'nun katılımıyla baklava ve börek yapma eğitimi almaya başladı.

Yeni şeflerin istihdamına destek vermek ve baklava ve böreğin gelecek nesillere usta ellerle aktarılması amacıyla, hem teorik hem de pratik eğitimler veren Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi, yeni baklava ve börek ustaları yetiştiriyor.

Ülkeye yeni ustaların kazandırılması amacıyla dünyaca ünlü Şef Mahmut Dolmacı, Şef Emre Geyikçi ve Şef Ramazan Tuğluoğlu tarafından kursiyerlere verilen derslerde, baklava ve börek açmanın püf noktaları öğretiliyor

"Usta hocalarımız kursiyerlerimize öğrenmek istedikleri mesleği en ince ayrıntısına kadar detaylı olarak gösteriyor"

Kursiyerlerin usta ellerden eğitim aldıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İstihdamı desteklemek ve nitelikli personel yetiştirmek için meslek edindirme kursları açıyoruz. Kursiyerlerimiz her yaşta öğrenmenin ve üretmenin heyecanını yaşıyorlar. Usta hocalarımız kursiyerlerimize öğrenmek istedikleri mesleği en ince ayrıntısına kadar detaylı olarak gösteriyor. Amacımız kadınların ne kadar becerikli olduğunu gösterebilmek. Yeni beceriler öğrenmek isteyen hanımlarımızı kurslarımıza davet ediyorum" dedi. - ANKARA