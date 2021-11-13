Usta Eller, KO-MEK öncülüğünde buluştu

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), Kocaeli Berberler Odası ve Kocaeli Kuaförler Odası işbirliği ile alanında usta eğitmenler, Kocaeli'nde çalışan kuaför ve berberler ile buluştu. Saç kesimi, renklendirme ve cilt bakım tekniklerinin uygulamalı olarak gösterildiği eğitimlere ilgi yoğun olurken geleceğin kuaför ve berber adayları da eğitime katılarak katılım belgesi aldılar. Birçok hediyenin çekiliş ile dağıtıldığı programda keyifli anlar yaşandı.

KATILIM YOĞUN OLDU

Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilen eğitimlere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Ticaret Odası İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyon Başkanı Bayram Karakaş, Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt ve Kocaeli Kuaförler Odası Başkanı Yavuz Doğar'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

BERBERLER ODASI: EN ÇOK DESTEĞİ TAHİR BAŞKAN'DAN GÖRDÜK

Açılış programının ardından teşekkür konuşması gerçekleştiren Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt konuşmasında, "Öncelikle bize böyle bir eğitim imkanını sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve KO-MEK'e çok teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde en çok etkilenen meslek gruplarından biri de bizler olduk. Kimi iş yerlerimiz kapanmak zorunda kaldı. Birçok meslektaşımız aylarca maaş almadı. Bu dönemde bize en çok destek veren kurumlarun başında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geldi. Başka illerde belediyeler 3 aylık destekte bulunurken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bizlere 5 ay maddi destekte bulundu" diye ifade etti.

"BİZİM İŞİMİZ İNSANLA, BU İŞ ASLA BİTMEZ"

Kocaeli Kuaförler Odası Başkanı Yavuz Doğar'ın kısa bir teşekkür konuşmasından sonra kürsüye çıkan Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyon Başkanı Bayram Karakaş ise konuşmasında, "Bizler zorlu bir süreçten geçtik. Dünyayı sarsan virüs bizi de ne yazık ki en derinden etkiledi. Çalışanlarımız işsiz kaldı birçok iş yerimiz kapandı. Biz oda başkanları olarak taşın altına elimizi koyduk ama bize en çok destek veren kurumların başında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Tahir Büyükakın oldu. Ben özellikle başkanımız Tahir Büyükakın'a buradan teşekkürlerimi gönderiyorum. Bize diğer meslek guruplarında olduğu gibi uzun bir süre nakdi, destekte bulunarak ayakta durmamamızı sağladı. İnsan var olduğu sürece bizim mesleğimiz devam edecektir kuaförlük berberlik ve güzellik salonları hiçbir zaman fabrikasyon usulüne dönmeyecektir. Bizlerde bu sebepten dolayı kendimizi bu tür eğitimlerle geliştirerek işlerimize devam edeceğiz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

KO-MEK İLE BİRÇOK KURSİYERİMİZİ İŞ SAHİBİ YAPTIK

Son olarak konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise konuşmasında, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bütün meslek gruplarına pandemi döneminden elimizden geldiği kadar destek olarak yanlarında olmaya çalıştık. Bu kapsamda birçok farklı istihdam odaklı branşta eğitim verdiğimiz KO-MEK'te kuaförlük branşında da eğitimlerimiz devam ediyor. Biz bu alanda kuaför olmak isteyen birçok kursiyere eğitim vererek, kalfalık ve ustalık belgesi almalarını sağladık. Ustalık belgesini alan birçok kursiyerimiz ya kendi iş yerini açarak patron oldu ya da iyi bir işyerinde çalışmaya başladı. Sizler aslında çok güzel işler yaparak bu milletin bir bakıma rehabilite olduğu, rahatladığı yerler halindesiniz. İnsanlar berber ve kuaförlere gelerek hem kendi bakımını yaptırıyor hem de konuşarak dertleşerek rahatlamış bir şekilde yanınızdan ayrılıyorlar" diyerek kuaför ve berberlerin önemine değindi.

TOPUZ YAPIMINI HİÇ BÖYLE GÖRMEMİŞTİNİZ

Konuşmaların ardından oda başkanlarına ve eğitmenlere plaket takdim edilerek eğitimlere geçildi. Eğitimlerde ilk önce renklendirme ve topuz eğitmeni Serpil Durmaz ve renklendirme kesim uzmanı İsmail Karakoç sahne aldı. Topuz yapımının inceliklerini ve püf noktalarını anlatan Serpil Durmaz uygulamalı gösterdiği topuz yapımı ile büyük alkış aldı. Renklendirme ve kesim uzmanı İsmail Karakoç ise boyama teknikleri ve renklendirme teknikleri ile ilgili sunum yaptı.

HER TRAŞ HER KAFA YAPISINA UYMAZ

Daha sonra sahneye çıkan saç kesim ve renklendirme teknikeri eğitmeni Rıfat Yılmaz ise farklı kafa yapılarında doğru saç kesim tekniklerini gösterdi. Saç renklendirme konusunda sahnede yaptığı boyama tekniği ile esnafa püf noktalarını anlatan Yılmaz, gelen soruları da yanıtlayarak pratik yapmış oldu. Her saç stilinin her kafa yapısına uymayacağını ifade eden Yılmaz, "En uygun traş sizin makasınızın ucunda ve hünerinizde saklı" diye ifade etti.

ALIN VE GÖZALTI KIRIŞIKLIKLARI NASIL GİDERİLİR?

Cilt bakım teknikleri ve yöntemleri hakkında uygulamalı eğitim gerçekleştiren uzman Zehra Kahraman ise gözaltı kırışıklıkları ve alın çevresi kırışıklıkların giderilmesi hakkında uygulama yaptı. Sahneye aldığı katılımcılar üzerinde uygulama yapan Kahraman, iyi bir bakımın inceliklerini anlattı. Alın kırışıklıklarının giderilmesinin gelişen teknoloji ile artık daha kolay olduğunu belirten Kahraman, botoks ve daha zorlu işlemlere gerek duymadan kolayca ve kısa sürede kırışıklıkların giderilebileceğini belirtti.

KATILIMCILAR GÜN SONUNDA SERTİFİKA ALDI

Meslek gelişim uzmanı Menderes Bayır tarafından mesleğin zorlukları ve kolaylıkları hakkında eğitim alan berber ve kuaförler saç kesimi sitilleri ve çeşitlerini öğrenme fırsatı buldu. Yaklaşık 8 saatlik eğitimi sonuna kadar takip eden katılımcılar gün sonunda sertifikalarını alarak eğitimlerini tamamlamış oldu.

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