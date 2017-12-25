Usta elde kirli boynuzlar temiz taraklara dönüşüyor

Sivas'ta kalan son kemik tarak ustası, ilerleyen yaşı ve sağlık sorunlarına rağmen yok olmakta olan mesleğini yaşatmaya çalışıyor



SİVAS - Sivas'ta kalan son kemik tarak ustası, ilerleyen yaşı ve sağlık sorunlarına rağmen yok olmakta olan mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Sivas'ta yaşayan İhsan Kutluca isimli 68 yaşındaki kemik tarak ustası, çocukluğundan bu yana sürdürdüğü baba mesleğini, kemik taraklara olan ilgili azalması, ilerleyen yaşı ve sağlık sorunlarına rağmen yaşatmaya çalışıyor. Kutluca, koç, manda ve tosun boynuzlarını toplayarak evinin bahçesine kurduğu 20 metrekarelik atölyesinde kemik tarak üretimi yapıyor. Zamanın bir kısmını atölyesinde geçiren Kutluca, boynuzları sanata çevirerek doğal kemik taraklar yaparak Dünya'nın çeşitli yerlerinden gelen talepleri karşılamaya çalışıyor. Yaşlı usta tarakların yanı sıra kemikten toka ve benzeri şeyler de yapıyor. Yaklaşık 16 işlemden geçen kemik tarakların fiyatları ise 20 liradan başlıyor 40 liraya kadar çıkıyor.

İhsan Kutluca, kemik tarak yapımının baba mesleği olduğunu belirterek," Burada kemik tarak yapıyorum ve yaptığım tüm işlerde boynuz kullanıyorum. Toka, tarak ve kemikten olabilecek her şeyi yapıyorum. Tarak yapımında koç, manda ve tosun boynuzu kullanıyorum. Saçımız keratin, tırnağımız ve boynuzda keratin. Yaptığımız taraklarda hiçbir kimyasal madde kullanmadığımız için keratinle yapıldığı için saçla bire bir uyum sağlıyor."dedi.

Bu tarak saç dökmez, kepek yapmaz.

Kutluca,kemik tarağın kullanıldığında saç dökmediğini ve kepek yapmadığını söyleyerek, "Ninelerimizin saçlarına dikkat edin 70-80 yaşındaki ninelerimiz at kuyruğu yapıyordu. O kadar saçları gür olurdu. Geçmişte kuaförler yoktu, saç bakım merkezleri yoktu, şampuanlar yoktu ama bu kadar güzel saçların temelinde kullanılan sabun, kil ve boynuz taraklar vardı. Benim yaptığım ürünlerin tamamı doğaldır ve talepte fazladır. Hiçbir kimyasal yoktur."dedi.



Kirli boynuzlar temiz taraklara dönüşüyor.

Kutluca, tarakların ham boynuzdan yapıldığını ifade ederek, "Bir tarak 16 defa elden geçer. İnsanlar kirlenir diye ayakları ile bile ham boynuza dokunmak istemez. Biz boynuzu o halde alıyoruz. Biz bu kanlı boynuzu insanların saçında kullanacağı bir hale getiriyoruz. Ham boynuzu alıyorsun, nasıl bir tarak yapacaksan ona göre kesiyorsun. Yüzünün pisliğini zımparayla temizliyorsun. Daha sonra boynuzu düz bir hale getirmek için yarıyorsun. Sıcak ateşte ocakta doğrultuyorsun. Yapacağın işleme göre etrafını kesiyorsun bu kesmenin ardından tekrar doğrultuyorsun. İki defa ateşte ısıtıyorsun. Tarağa şekil veriyorsun üzerine ne şekil vermek istiyorsan. Dişlerini açıyorsun ardından ince zımparasını vuruyorsun. Tarağı ve eğeliyorsun. Tarağın son işlemi olarak rendeliyorsun." şeklinde konuştu.