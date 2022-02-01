Usta Çı'rock konserleri başlıyor

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Usta Çı'rock konserleri serisi 7 Şubat'ta Gebze'de başlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi"Usta Çı'rock" isimli Anadolu Rock grubu konserini vermeye hazırlanıyor. 60 yaş üzeri ve genç üyelerin harmanlandığı grupta hafızalara kazınmış türküler seslendirilecek. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleşecek konser 7 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da müzikseverler ile buluşacak. Usta Çı'rock konserleri 12 ilçede müzikseverlerle buluşacak. Gebze'den sonra Usta Çı'rock grubu performansını Gölcük Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezi'nde 21 Şubat tarihinde saat 19.30'da sahneleyecek.

Anadolu Rock grubu konserinde 70'ler, 80'ler ve 90'ların Anadolu Rock Müziği'nin temsilcileri olan Barış Manço, Cem Karaca ve Erkin Koray, ayrıca İskender Doğan, 3 Hürel, MFÖ gibi değerli sanatçıların türküleri seslendirilecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel