Usta Biniciler Milli Takımı, Balkan Şampiyonu oldu
Engel Atlama Balkan Şampiyonası'nda koşulan Usta Biniciler Takım Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı şampiyon oldu.
Engel Atlama Balkan Şampiyonası'nda koşulan Usta Biniciler Takım Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı şampiyon oldu.
Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde Hasan Şentürk, Sencer Can, Oğuz Dalmış ve Hüsnü Dinç'ten oluşan Türk Milli Takımı şampiyonluğu elde ederken, şampiyonayı Romanya ikinci, Yunanistan üçüncü sırada tamamladı.
Gün birincisi Condino 29 isimli atıyla Hasan Şentürk, ikinci Downing Street isimli atıyla Hüsnü Dinç, üçüncü Sanvacento isimli atıyla Angel Niagolov, dördüncü Cuross isimli atıyla Sencer Horasan, beşinci Cashmere 31 isimli atıyla Ionut Ursache, altıncı SIEC Diamond Flying isimli atıyla Oğuz Dalmış oldu.
Genç Yetişkin Biniciler Takım Şampiyonası'nda Romanya şampiyon olurken, Türk Milli Takımı ikincilik elde etti.