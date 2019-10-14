Usta balıkçılar Tuna Masters'ta yarıştı

14.10.2019 17:30

Tuna Masters balıkçılık turnuvalarının sezon finali Alaçatı'da gerçekleşti. Cape Town ve Teos'un ardından Alaçatı'da yarışan usta balıkçılar, ödül törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den, turnuvanın uluslararası boyut kazanması için destek sözü aldı.



Birçok ünlü ismin yer aldığı Tuna Masters yarışmasında; Gökhan Çarmıklı, Murat Aslan, Burhan Çavuşoğlu, Erkut Soyak, Turgut Konukoğlu, Feridun Bigalı, Berent Akdemir, Kerem Şengezer, Turan Mutlu, Sinan Kuran, Mahmut Özgener, Bülent Akgerman, Rikardo Aliberti gibi isimler kıyasıya mücadele etti.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın da katıldığı Tuna Masters Alaçatı'nın ödül töreninde Başkanlar usta balıkçılara ödüllerini verip tebrik etti. Tunç Soyer, yaptığı konuşmada organizasyonun mimarlarına teşekkür ederek, "Murat İyriboz ve Elvio Pennetti ile birlikte bu hikayeyi büyütmeye karar verdik. Gelecek yıl Akdeniz çanağının en iddialı turnuvasını burada yapacağız" dedi.



52 tekne ile takımların yarıştığı turnuvanın ilk günleri zor hava koşulları ve seyrek balık vuruşları ile alışılmış heyecanı ortaya koyamadı. Ancak son gün oltaların sudan çekileceği son saatlerde denizde kıyasıya mücadele yaşandı. Balıklar tüm teknelere üst üste vurmaya başlaması ile inanılmaz dakikalar aksiyon filmlerini aratmadı. Toplamda 14 balık tutularak sahnede tartıldı.



En büyük balık 97,25 kilogram



En büyük balık ödülü 97,25 Kg Mavikanat Orkinos ile "Cano" isimli teknesi ile yarışan Can Özer'in ekibinin oldu. Tunç Soyer'in elinden kupasını alan Can Özer, Raja Ampat'ta dalış turu da kazandı. Ayrıca turnuva boyunca sergilenen, Şinasi Yelkenci'nin deniz altından çıkardığı plastik atıkları sanat eseri haline getirdiği balık heykelleri Cano ekibine hediye edildi.



En fazla balık birincisi ödülü 56,22 ve 68,24 Kg'lık 2 adet Mavikanat Orkinos ile Sinan Kuran ve Bora Özer'in yarıştığı "Shamu" ekibi oldu.



Para ödülleri Tuna Masters Ormanına



En fazla balık ikincilik ödülü 74,2 Kg Mavikanat Orkinos ile Feridun ve Mert Bigalı'nın yarıştığı "Fidato" teknesi ekibinin oldu. En fazla balık üçüncülük ödülü 66,9 Kg Mavikanat Orkinos ile Serdar Günseven, Serdar Savaş, İrfan Mutlu, Ali Burak Özkan'ın yarıştığı "Big Blue" teknesi ekibinin oldu.



Bu yıl hem Tuna Masters Teos hem de Tuna Masters Alaçatı'da para ödülleri yarışmacıların da bağışları ile Ege Orman Vakfı ile işbirliği içinde gerçekleştirilecek Tuna Masters Ormanına bağışlandı. - İZMİR

Kaynak: İHA