Usta Adayları Ders Başı Yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Usta Adayları Ders Başı Yaptı

Usta Adayları Ders Başı Yaptı
Habermetre - Haberler | Toplum

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, örgün eğitim dışında kalan, aldığı eğitimle iş bulamayan gençlere mesleki ve teknik beceriler kazandıracak, onları istihdama hazırlayacak USTAM Kocaeli Projesi'nde eğitimlere başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, örgün eğitim dışında kalan, aldığı eğitimle iş bulamayan gençlere mesleki ve teknik beceriler kazandıracak, onları istihdama hazırlayacak USTAM Kocaeli Projesi'nde eğitimlere başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kocaeli üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odaları, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Organize Sanayi Bölgeleri, İŞKUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kalkınma Ajansı gibi eğitim, iş ve istihdamın tüm etkin unsurlarının bir araya getirildiği istihdam odaklı proje de amaç; ne iş olsa yaparım diyen gençler değil bu işi en iyi ben yaparım diyen usta eller yetiştirmek.

NİTELİKLİ ELEMAN NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ

USTAM KOCAELİ Sektörel Eğitim Kampüsü Projesi, meslek eğitimleri ile bir enstitü haline gelmeye adım adım yaklaşıyor. İşbirliği yapılan kurumlar ile birlikte sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte uygulama ağırlıklı hazırlanan eğitim müfredatları ile eğitimlerin planlandığı USTAM'da hazırlıklar tamamlandı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Satış ve Pazarlama Gücü Eğitim Programcılığı, IT Uzmanlığı Eğitim Programcılığı, Yazılım Uzmanlığı Eğitim Programcılığı ve Bilgisayar Destekli Tasarım Ürünleri gibi programların yer aldığı eğitimlerde usta adayları ders başı yaptı.

EĞİTİMLER 3 AY SÜRECEK

Branşlara göre asil/yedek listelerinin belirlendiği Gebze ve İzmit bölgesi olmak üzere iki ayrı merkezde mesleki yatkınlık sınavları yapılarak başarılı olanlar eğitime alındı. Başvuru ve katılımın yüksek olduğu sınavlar sonucunda başarılı olan USTA adayları Kocaeli üniversitesi Nuh Çimento Meslek Yüksek Okulu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde bulunan salonlarda eğitimlere başladılar. Kocaeli Üniversitesi'nde görev yapan alanında uzman eğitmenler tarafından verilen dersler, USTA adaylarının da derslere katılımıyla oldukça keyifli geçiyor. Yaklaşık 3 ay sürecek eğitimlerde başarılı olan USTA adayları sertifikalarını alarak eğitimlerini tamamlamış olacaklar.

NİTELİKLİ PERSONEL İHTİYACININ ÇÖZÜMÜ USTAM

İşletmelerin kayıt olarak nitelikli personel ihtiyaçlarını bildirebildiği ve kendi ihtiyaçlarına göre personel eğitim talepleri doğrultusunda branşlara öncelik veriliyor. Proje kapsamında geliştirilen branşlara www. ustamkocaeli. com sayfası üzerinden başvuru yaparak nitelikli aranan personel olmak sizin de elinizde.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Şahin Şeyma Subaşı Kerem Kamışlı Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Usta Adayları Ders Başı Yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 11:33:24. #1.14#

title