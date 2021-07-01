Usta Adayları Ders Başı Yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, örgün eğitim dışında kalan, aldığı eğitimle iş bulamayan gençlere mesleki ve teknik beceriler kazandıracak, onları istihdama hazırlayacak USTAM Kocaeli Projesi'nde eğitimlere başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, örgün eğitim dışında kalan, aldığı eğitimle iş bulamayan gençlere mesleki ve teknik beceriler kazandıracak, onları istihdama hazırlayacak USTAM Kocaeli Projesi'nde eğitimlere başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kocaeli üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odaları, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Organize Sanayi Bölgeleri, İŞKUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kalkınma Ajansı gibi eğitim, iş ve istihdamın tüm etkin unsurlarının bir araya getirildiği istihdam odaklı proje de amaç; ne iş olsa yaparım diyen gençler değil bu işi en iyi ben yaparım diyen usta eller yetiştirmek.

NİTELİKLİ ELEMAN NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ

USTAM KOCAELİ Sektörel Eğitim Kampüsü Projesi, meslek eğitimleri ile bir enstitü haline gelmeye adım adım yaklaşıyor. İşbirliği yapılan kurumlar ile birlikte sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte uygulama ağırlıklı hazırlanan eğitim müfredatları ile eğitimlerin planlandığı USTAM'da hazırlıklar tamamlandı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından Satış ve Pazarlama Gücü Eğitim Programcılığı, IT Uzmanlığı Eğitim Programcılığı, Yazılım Uzmanlığı Eğitim Programcılığı ve Bilgisayar Destekli Tasarım Ürünleri gibi programların yer aldığı eğitimlerde usta adayları ders başı yaptı.

EĞİTİMLER 3 AY SÜRECEK

Branşlara göre asil/yedek listelerinin belirlendiği Gebze ve İzmit bölgesi olmak üzere iki ayrı merkezde mesleki yatkınlık sınavları yapılarak başarılı olanlar eğitime alındı. Başvuru ve katılımın yüksek olduğu sınavlar sonucunda başarılı olan USTA adayları Kocaeli üniversitesi Nuh Çimento Meslek Yüksek Okulu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde bulunan salonlarda eğitimlere başladılar. Kocaeli Üniversitesi'nde görev yapan alanında uzman eğitmenler tarafından verilen dersler, USTA adaylarının da derslere katılımıyla oldukça keyifli geçiyor. Yaklaşık 3 ay sürecek eğitimlerde başarılı olan USTA adayları sertifikalarını alarak eğitimlerini tamamlamış olacaklar.

NİTELİKLİ PERSONEL İHTİYACININ ÇÖZÜMÜ USTAM

İşletmelerin kayıt olarak nitelikli personel ihtiyaçlarını bildirebildiği ve kendi ihtiyaçlarına göre personel eğitim talepleri doğrultusunda branşlara öncelik veriliyor. Proje kapsamında geliştirilen branşlara www. ustamkocaeli. com sayfası üzerinden başvuru yaparak nitelikli aranan personel olmak sizin de elinizde.

Kaynak: Habermetre