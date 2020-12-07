Usta: "28 milyar dolara gelmiş bir cari açığımız var"
07.12.2020 15:44 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:51
İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın kürsüye çıkışı İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın konuşması TBMM - İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu...
İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın kürsüye çıkışı
İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın konuşması TBMM - İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı