Usta: "28 milyar dolara gelmiş bir cari açığımız var"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Usta: "28 milyar dolara gelmiş bir cari açığımız var"

07.12.2020 15:44 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:51

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın kürsüye çıkışı İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın konuşması TBMM - İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu...

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın kürsüye çıkışı

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın konuşması TBMM - İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde konuştu. (1)

Usta: '28 milyar dolara gelmiş bir cari açığımız var'
Usta: '28 milyar dolara gelmiş bir cari açığımız var'
Usta: '28 milyar dolara gelmiş bir cari açığımız var'
Usta: '28 milyar dolara gelmiş bir cari açığımız var'

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Maraş'ın ayağa kalkması için gerekli maliyet 1.5 milyar dolar
Maraş'ın ayağa kalkması için gerekli maliyet 1.5 milyar dolar
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a uğrattığı zarar 4.8 milyar dolar
Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a uğrattığı zarar 4.8 milyar dolar
Buldukları iki açığı Instagram'a bildiren gençlere 50 dolar ödül teklif edildi
Buldukları iki açığı Instagram'a bildiren gençlere 50 dolar ödül teklif edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Donald Trump Muhsin Fahrizade Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Gökhan Alkan Burcu Esmersoy Gonca Vuslateri
Spor Samatta Okan Buruk Sinan Gümüş Fatih Terim Gökhan Gönül
Tüm Haberler Adana Bursa Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Usta: "28 milyar dolara gelmiş bir cari açığımız var" - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 15:52:26. #1.15#
title