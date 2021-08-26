CEO'lar gelecek yıl güçlü büyüme bekliyor

Deloitte'un Fortune listelerindeki şirketlerin CEO'ları ile yaptığı araştırmaya göre, iş liderlerinin yüzde 77'si önümüzdeki bir yıl içinde şirketlerinin büyüyeceğini öngörüyor.

Deloitte'un Fortune listelerindeki şirketlerin CEO'ları ile yaptığı araştırmaya göre, iş liderlerinin yüzde 77'si önümüzdeki bir yıl içinde şirketlerinin büyüyeceğini öngörüyor. Özellikle endüstriyel ürünler sektöründeki şirketlerin tamamının büyüme beklediği belirtildi.

Pandemi ve neden olduğu küresel etki sonucunda dünya ekonomisi 2020'yi yüzde 3,3 küçülme ile kapattı. Deloitte'un dünyanın önde gelen şirketlerinin CEO'ları ile yaptığı araştırmaya göre, üst düzey yöneticilerin yüzde 77'si gelecek bir yıl içinde şirketlerinin 'güçlü' ya da 'çok güçlü' büyüme göstereceğini söylüyor. Araştırmada, özellikle endüstriyel ürün üreticisi şirket CEO'larının tamamının büyüme yönünde görüş bildirmesi dikkat çekiyor. Güçlü büyüme beklentisinde endüstriyel ürünler sektörünü, teknoloji (yüzde 90), profesyonel hizmetler (yüzde 83) ve sağlık (yüzde 78) şirketleri takip ediyor.

CEO'lar büyüme beklentilerini dile getirse de salgının ticari etkileri konusunda fikir ayrılığı bulunuyor. CEO'ların yüzde 53'ü salgının ekonomiye yansımalarının 2021 sonunda düzeleceğini söylerken yüzde 47'si ise bunun daha uzun süre devam edeceğini belirtiyor. CEO'ların ajandasındaki dönüşüm veya büyük ölçekli girişimler listesinde sıralamalar değişse de başlıklar değişmiyor. Ocak 2021'deki araştırmada yüzde 85'le ilk sırada yer alan dijital dönüşüm yaz araştırmasında da yüzde 74'le ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise yüzde 71 ile iş gücü ve yetenek dönüşümü geliyor. CEO'ların yüzde 46'sı ise sürdürülebilirlik odaklı strateji dönüşümünü çalıştıklarını belirtiyor.

Teknoloji ve yapay zeka yatırımları

Araştırma, üst yöneticilerin gelecek bir yılda harcama planlarının da değiştiğini gösteriyor. CEO'ların yarısından fazlası gayrimenkul harcamalarında kayda değer düşüş beklerken (yüzde 26'sı daha az ofis alanına ihtiyaç duyulacağını belirtiyor), yüzde 43'ü de küresel ve yerel çapta alınan önlemler nedeniyle seyahatlerin azalacağını belirtiyor. Gayrimenkul ve seyahat masraflarının azalmasına karşılık şirketler bir süredir erteledikleri yatırımları ise ajandalarında öne çekiyorlar.

Harcama kalemleri konusunda üst yöneticilerin yüzde 82'si teknoloji modernizasyonuna öncelik vereceklerini ifade ederken, yüzde 67'si yapay zekaya ve yüzde 58'i de sürdürülebilirlik çözümlerine yatırım yapacaklarını vurguluyor.

Siber güvenlik ve kapsayıcılık üst sıralara taşındı

İş gücüne beceri kazandırma (yüzde 57) ve uzaktan çalışma desteği (yüzde 55) de bütçelerin arttığı başlıklar arasında yer alıyor. Pandemi ve uzaktan çalışmayla birlikte yoğun olarak gündeme gelen ruh sağlığı konusu CEO'ların gündemindeyken, iş liderlerinin yüzde 53'ü gelecek bir yılda ruh sağlığı desteğinin artarak süreceğini söylüyor. CEO'ların yüzde 95'i da çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı stratejik öncelikler arasına aldığını belirtiyor.

Pandeminin üst sıralara taşıdığı bir başka konu ise siber güvenlik. Özellikle uzaktan ve hibrit çalışma yöntemleri, şirketleri siber saldırılara karşı daha kırılgan hale getirdi. Araştırmada CEO'ların yüzde 94'ü siber güvenliğin gündemlerinin ilk sırasında yer almaya devam ettiğini söylüyor. Yüzde 87'sinin gündeminde iklim değişikliği var. Kripto paralar ise CEO'ların yüzde 58'inin gündeminde olmadığı belirtiliyor.

Raporu değerlendiren Deloitte Türkiye CEO'su Başak Vardar, küresel ekonomiyi yönlendiren büyük şirketlerin pandemi sonrası döneme ilişkin önceliklerini ve stratejilerini yeniden gözden geçirdiklerini belirtti. Pandeminin başlangıcından itibaren temkinli adımlar atan CEO'ların artık harekete geçerek kayıp zamanı telafi edecekleri sinyali verdiğini vurgulayan Vardar, küresel iş liderlerinin büyüme hedeflerine yürürken teknolojik yatırım, dijital dönüşüm ve yetenek yönetimine daha çok odaklandığını ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı