Üst yapı çalışmalarımız devam ediyor

ERZİNCAN (Habermetre) - Erzincan Belediyesi yaklaşan kış ayları öncesi şehir genelinde bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Erzincan Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, şehrin dört bir yanında belirlenen program kapsamında kentin birçok noktasında kilit parke, kaldırım, reglaj ve asfalt çalışmalarına devam ediyor. Yaz ayları öncesinde sıkıntılı olan noktalarda bakım onarım çalışmalarının kısa süre içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Çalışmalar kapsamında Yoğurtlu Yerleşkesi içerisinde bulunun TOKİ'nin girişinde yer alan kilit parke yolda tadilat çalışmaları yapıldı. Alt yapı çalışmaları nedeniyle kırılan ve tahrip olan taşlar söküldü ve yenileri ile değiştirildi. Kurutilek Mahallesi'nde bulunan AŞ Evi bahçesi de kilit parke ile döşenerek çevre düzenlemesi yapıldı.

Kaldırımı olmayan sokaklara kaldırım yapılıyor

Erzincan'da, cadde ve sokakların yayalar için daha güvenli hale gelmesi için kaldırım yapım çalışmaları sürüyor. Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından, kaldırımı olmayan cadde ve sokaklara kaldırım yapılıyor. Kavakyolu Yerleşkesi'nde yoğunlaşan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, sokakları kaldırımla buluşturuyor. Hamidiye Mahallesi'nde daha önce kaldırımı olmayan 244, 246 ve 249. sokaklarda kaldırım çalışmaları başlatıldı.

Asfalt öncesi reglaj çalışmaları

Mahallelerde ihtiyaç sırasına göre yol yapımı asfaltlama çalışmaları sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz asfalt öncesi alt yapı çalışmaları kapsamında, Akşemsettin Mahallesi 554, 665 ve Demirkent Yerleşkesi Menderes Mahallesi 62 ve 88. sokaklarda reglaj çalışmaları gerçekleştirdiler.

İbadethane bahçelerinin bakım ve onarımı devam ediyor

Erzincan Belediyesi kent genelinde bulunan ibadethanelerin peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların ortak kullanım alanlarından olan ibadethanelerin bakım, onarım ve çevre düzenlemesini yapan Erzincan Belediyesi, daha güzel bir ortam oluşturmak için hummalı bir şekilde çalışıyor. İbadethanelerin çevre düzenleme çalışmaları kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Mengüceli Mahallesi'nde bulunan Piri Sami Camiinde, zamana bağlı olarak tahrip olan zeminde andezit taş uygulaması yapılıyor.

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