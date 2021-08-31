Üst yapı çalışmalarımız devam ediyor
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Üst yapı çalışmalarımız devam ediyor

Üst yapı çalışmalarımız devam ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Erzincan Belediyesi şehir genelinde yol ve kaldırım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Erzincan Belediyesi şehir genelinde yol ve kaldırım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şehir genelinde, asfalt serimi, asfalt yama, parke yol ve kaldırım gibi üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekiplerimiz çalışmalar kapsamında, Aslanlı Mahallesi 223. sokakta asfalt serim işlemi yaparken, Işıkpınar Mahallesi Menderes Caddesinde alt yapı çalışmalarından dolayı oluşan çukur ve benzeri nedenlerden dolayı halkın sıkıntı yaşamaması için asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.

Bozulan parke yollar onarılıyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin şehir genelinde başlattıkları parke taşı bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Ulalar Yerleşkesi Kervancı Caddesinde bazı kurumların yaptıkları kazı çalışmaları nedeniyle bozulan parke yolları tamir edilirken, ihtiyaç duyulan noktalarda yapılan tamirat çalışmalarında, yerinden oynayan parke taşlarının zemin iyileştirmesi yapılarak yerlerine monte ediliyor.

Kaldırım yenileme çalışmaları devam ediyor

Ekiplerimiz kaldırım bakım, onarım, yenileme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yunus Emre Mahallesi 553. sokakta bordür ve parke döşeme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Erzincan Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun; "Vatandaşlarımızın ulaşımlarını emniyetli bir şekilde yapabilmelerini sağlamak için yol ve kaldırım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanarak daha yaşanabilir bir Erzincan için çalışıyoruz. Her şey halkımız için. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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