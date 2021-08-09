Üst yapı çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesi şehir genelinde başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Erzincan Belediyesi şehir genelinde başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz asfalt yama, parke yol tamiratı ve kaldırım yenileme gibi bir çok alanda faaliyetlerine devam ediyor.

Hasar gören yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, altyapı çalışmaları veya kullanımdan dolayı bozulan güzergahlarda yol iyileştirme düzenlemeleri kapsamında Mengüceli Mahallesinde bulunan Kamu Lojmanlarının girişinde asfalt yama çalışmalarını tamamladılar.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri parke taşı bakım ve onarım çalışmalarını da sürdürüyor. Yalnızbağ Yerleşkesi Osmangazi Mahallesi 201. sokakta bozulan parke yolları tamir ediliyor. Çalışmalar kapsamında, yerinden oynayan parke taşların zemin iyileştirmesi yapılarak yerlerine monte edilirken, kırılmış, parçalanmış parke taşları yenileriyle değiştiriliyor.

Yeni imara açılan Yeni Sanayi Sitesi bağlantı yolunda yaya gidiş-gelişlerini daha güvenli sağlamak amacıyla başlatılan kaldırım çalışmaları titizlikle ilerliyor. Daha önce reglaj çalışması yapılan yeni yolda, kaldırım ve bordür çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Habermetre