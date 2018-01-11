Üst Üste Gelen Aksilikler Uçuruma Sürükledi

Gaziantep'te benzini bittiği için başka bir araçla çekilen otomobilin, halat kopunca direksiyonu kilitlendi. 6 metrelik uçurumdan düşen otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Et Balık Kurumunda kasaplık yapan 26 yaşındaki Mehmet G., servis yapmak için iş yerinden çıkarak kendisine ait 34 GF 5090 plakalı otomobile bindi. Benzini olmadığını fark eden Mehmet G, yaklaşık 600 metre uzaklıktaki benzin istasyonuna kadar aracını halatla çektirmek istedi. Aniden kopan halat nedeniyle panik yaşayan Mehmet G. otomobilin kontrolünü kaybetmemek için direksiyona sarıldı. Bu kez de kilitlenen direksiyon nedeniyle zor anlar yaşayan Mehmet G. yoldan çıkan aracıyla birlikte yaklaşık 6 metrelik uçuruma düştü. Mehmet G. takla atarak ters dönen otomobilde sıkıştı. Talihsiz genç, çevredeki vatandaşların yardımı ile sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, Mehmet G.'nin yeni satın aldığı otomobilin borcunu henüz bitirmediği ve taksitlerini ödediği belirtildi. - GAZİANTEP