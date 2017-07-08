Üst Minikler Boks Takımı Kampa Girdi

Türkiye Üst Minikler Boks Takımı, Romanya'da düzenlenecek Üst Minikler Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.



Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalara başlayan Üst Minikler Boks Takımı'nın sorumlu antrenörü Mustafa Oral, AA muhabirine kampa 27 sporcunun katıldığını söyledi.



Türk boksunun geleceğinin bu kampta olduğunu dile getiren Oral, "Türk boksunu gelecekte yukarıya taşıyacak çocuklar burada. Çekirdek kadro burada yetişiyor. Bunun önemini bilen federasyon başkanımız, gereken imkanları sağlıyor. 2024 ve 2028 olimpiyat adayları inşallah buradan çıkacak." dedi.



Romanya'da 17 Temmuz'da başlayacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını belirten Oral, "Günde iki antrenmanla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kamp ortamı ve sporcularımızın motivasyonu çok iyi. En verimli şekilde şampiyonaya hazırlanıyoruz. Romanya'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.



Oral, kamp sonunda 18 sporcunun seçilip şampiyonaya götürüleceğini kaydetti.