Üst Minikler Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı 7 madalya ile tamamladı
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Üst Minikler Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı 7 madalya ile tamamladı

Üst Minikler Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı 7 madalya ile tamamladı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda milliler, 2'si gümüş 5'i bronz 7 madalya kazandı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda milliler, 2'si gümüş 5'i bronz 7 madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Saraybosna'da gerçekleştirilen Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası bugün oynanan final müsabakaları ile sona erdi.

Erkekler 60 kilo final müsabakasında ringe çıkan milli sporcu Hüseyin Babat, Rus rakibi Askhab Gaisuev'e mağlup olarak şampiyonada gümüş madalya kazandı.

Kadınlar 38 kilo final müsabakasında ringe çıkan milli sporcu Rabia Eylül Duman da Rus rakibi Sofiia Maksiuta'ya yenildi ve şampiyonayı ikinci sırada bitirdi.

44 kiloda Rabia Yenigün, 48 kiloda Eda Nur İlhan, 51 kiloda Ruken Levent, 64 kiloda Sudenaz Tokgöz ve 70 kiloda Yonca Gül şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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