Üst Minikler Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üst Minikler Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı

Üst Minikler Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Spor

Üst Minikler Boks Milli Takımı, 10-20 Ağustos'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası önrcesi hazırlıklarını tamamladı.

Üst Minikler Boks Milli Takımı, 10-20 Ağustos'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası önrcesi hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmaları tamamlayan milli sporcular, antrenörleriyle birlikte Bosna Hersek'e hareket etti.

Üst Minikler Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Mustafa Oral, AA muhabirine, Kastamonu'da yaklaşık iki hafta kamp yaptıklarını belirtti.

Kampın verimli geçtiğini anlatan Oral, "İyi çocuklar var. Madalyaya yakın gördüğüm sporcular var. Şampiyonadan güzel sonuçlarla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun bir süre müsabakaların yapılamadığını anlatan Oral, bu şampiyonanın sporcuların tecrübesi açısından da önemli olduğunu dile getirdi.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Abdulahat Arvas Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Onur Akay İbrahim Çelikkol Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Alex Teixeira Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üst Minikler Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 16:59:41. #1.14#

title