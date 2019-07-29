Üst klasman hakemleri, yeni sezona hazırlanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen üst klasman hakem kampı devam ediyor.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 23 Temmuz'da başlayan ve 9 gün sürecek kampta hakemler, sezona fiziksel olarak hazırlanırken, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması konusunda da eğitim alıyor.

Hakemlere uygulanan VAR Eğitim Programı, teorik uygulamaların yanı sıra video testler, simülatör çalışmaları ve saha uygulamalarından oluşuyor.

Kamp, 31 Temmuz Çarşamba günü hakemlere uygulanacak FIFA Fiziksel Yeterlilik Testi ile sona erecek.

Kaynak: AA