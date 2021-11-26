Üst klasman bir yardımcı hakemin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Üst klasman bir yardımcı hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, rutin kontroller sonucunda yardımcı hakemin testinin pozitif çıktığı belirtilerek, "Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." denildi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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