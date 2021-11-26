Üst klasman bir yardımcı hakemin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üst klasman bir yardımcı hakemin Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Üst klasman bir yardımcı hakemin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Üst klasman bir yardımcı hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Üst klasman bir yardımcı hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, rutin kontroller sonucunda yardımcı hakemin testinin pozitif çıktığı belirtilerek, "Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." denildi.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title