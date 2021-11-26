Üst klasman bir yardımcı hakemin Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Üst klasman bir yardımcı hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Üst klasman bir yardımcı hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, rutin kontroller sonucunda yardımcı hakemin testinin pozitif çıktığı belirtilerek, "Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." denildi.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
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