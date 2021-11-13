Üst kattan atılan sigara izmariti yangına sebep oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üst kattan atılan sigara izmariti yangına sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Üst kattan atılan sigara izmariti yangına sebep oldu

Bilecik'te 4 katlı bir apartmanın üst katından atılan bir sigara izmariti, düştüğü ilk kattaki balkonda yangına sebep oldu.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te 4 katlı bir apartmanın üst katından atılan bir sigara izmariti, düştüğü ilk kattaki balkonda yangına sebep oldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Mehmetçik Sokak üzerinde 4 katlı bir apartmanın üst katından atılan bir sigara izmariti birinci katta balkona düştü. Yaman izmarit balkona bulunan karton ve kağıtları tutuşturdu. Alevler binanın yalıtımına da sararken, bölgeye Bilecik Belediyesine ait itfaya ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürürken, balkonda hasar meydana geldi. - BİLECİK

Üst kattan atılan sigara izmariti yangına sebep oldu

Kocası sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! Talihsiz kadından geriye evine götüreceği ekmekler kaldı

Kocası sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! Talihsiz kadından geriye evine götüreceği ekmekler kaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title