Üst geçitte karşılaştığı kadının çantasını böyle gasp etti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Üst geçitte karşılaştığı kadının çantasını böyle gasp etti - Haber
Kocaeli, Polis, Gebze, 3. Sayfa

Üst geçitte karşılaştığı kadının çantasını böyle gasp etti

Üst geçitte karşılaştığı kadının çantasını böyle gasp etti Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayın faili yakayı ele verdi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üst geçitten geçen kadının çantasını gasp eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

27.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:54
Üst geçitte karşılaştığı kadının çantasını böyle gasp etti

Üst geçitte karşılaştığı kadının çantasını böyle gasp etti

Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayın faili yakayı ele verdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üst geçitten geçen kadının çantasını gasp eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 22 Mart tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,D100 Karayolu üzerinde bulunan bir üst geçitten geçen kadının çantası bir şahıs tarafından elinden zorla alınarak gasp edildi. Çevredeki vatandaşlardan yardım isteyen kadın durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası görüntülerinde kadının çantasını gasp eden şahsın İ.E. olduğu tespit edildi.

Yakalanan gaspçı cezaevine gönderildi

Şahıs dün polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şahsın yapılan incelemelerinde Gebze ilçesinde 7 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen 'cinsel saldırı', 'kasten yaralama' olayının da faili olduğu belirlendi. Şahıs emniyette yapılan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

CE Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen olayda İ.E. isimli şahsın üst geçitte yürürken, karşı yönden gelen kadının üzerine atlayarak çantasını zorla aldığı görülüyor. Yaşanan boğuşma sırasında kadın yere düşerken şahıs, çantayı zorla alıp koşarak uzaklaşıyor. Yerden kalkan kadın ise gaspçının arkasından koşuyor.

Üst geçitte karşılaştığı kadının çantasını böyle gasp etti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Üst geçitte karşılaştığı kadının çantasını böyle gasp etti

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu Haber
Kentin en işlek caddesinde eski eşi tarafından başından vuruldu
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haber
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı Haber
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı Haber
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir Haber
Vicdanları yaralayan olay kamerada! İnsanlığın öldüğünün resmidir
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı Haber
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
Yattığı kanepede ölü bulunan vatandaşın evine ekipler özel kıyafet giyerek girdi
KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi
KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak
Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı
Merkez Bankası'ndan koronavirüs açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz
Merkez Bankası'ndan koronavirüs açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi
Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı
Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor
Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı
Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı
Son Dakika: Semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddelerinin haricindeki tüm ürünlerin satışına yasak geldi
Son Dakika: Semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddelerinin haricindeki tüm ürünlerin satışına yasak geldi
Telekonferansla basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Merkel: Koronavirüs, 2008 banka ve finans krizinden daha kötü
Telekonferansla basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Merkel: Koronavirüs, 2008 banka ve finans...
İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu
İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu
Hertha Berlin, Loris Karius'a talip oldu
Hertha Berlin, Loris Karius'a talip oldu
DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi
DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi
Günlük burç yorumları 27 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 27 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Son dakika: Yurt dışından gelen 130 kişi Bolu'daki yurda yerleştirildi
Son dakika: Yurt dışından gelen 130 kişi Bolu'daki yurda yerleştirildi
Vanlı vatandaş, ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra görüştüğü kişileri not alıyor
Vanlı vatandaş, ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra görüştüğü kişileri not alıyor
Nihat Özdemir: 2 Nisan tarihini bir görelim, Süper Lig'in başlangıcı için yeni tarih değerlendirmesi yaparız
Nihat Özdemir: 2 Nisan tarihini bir görelim, Süper Lig'in başlangıcı için yeni tarih değerlendirmesi yaparız
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar
Esnaf, koronavirüse karşı pet şişeden maske yaptı
Esnaf, koronavirüse karşı pet şişeden maske yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Zekeriya Birkan
Magazin Murat Boz Acun Ilıcalı Serra Yılmaz Fahrettin Koca
Spor Lionel Messi Lionel Messi Bülent Uygun Yılmaz Vural Hikmet Karaman
Daha Fazla Mart Türk Kadın Polis
Şu an buradasınız: Üst geçitte karşılaştığı kadının çantasını böyle gasp etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 16:31:10. #1.15#
title