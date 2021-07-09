ÜST GEÇİTTE İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE YOL KAPATILDI, KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÜST GEÇİTTE İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE YOL KAPATILDI, KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da yaptığı işin parasını alamadığını iddia eden M.A. (27), yaya üst geçidine çıkarak intihara teşebbüs etti.

ANTALYA'da yaptığı işin parasını alamadığını iddia eden M.A. (27), yaya üst geçidine çıkarak intihara teşebbüs etti. İntihar girişimi nedeniyle cadde trafiğe kapatılınca, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Olay, saat 21.30 sıralarında Serik Caddesi üzerinde yer alan Cırnık üst geçidinde meydana geldi. Yaptığı iş ile ilgili ödenmesi gereken 50 bin TL'yi alamayan ve tüm çabaları sonuçsuz kalan M.A., üst geçidin demir korkuluklarına çıktı. M.A.?yı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, ilk olarak trafiği araç geçişine kapatırken, sonrasında üst geçide çıkarak M.A.?yı ikna etmeye çalıştı. Yolun trafiğe kapatılmasıyla itfaiye ekipleri hava yastığı açtı.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU

Kentin en işlek caddesi olan ve D-400 karayolu üzerinde yer alan Serik Caddesi, intihara teşebbüs nedeniyle 1.5 saat araç trafiğine kapalı kaldı. Olay nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, havaalanına gitmek isteyen vatandaşlar da mağduriyet yaşadı. İntihara teşebbüs olayından dolayı trafikte bekleyen vatandaşlar araçlarından indi.

POLİS EKİPLERİ SON ANDA TUTTU

Olay yerine, bir süre sonra M.A.?nın eşi M.A. geldi. Polis ekipleri ve eşi, M.A.?yı ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. M.A., yaklaşık 1.5 saat boyunca olduğu yerden inmedi. Bir polis, M.A.?nın bir anlık dalgınlığından faydalanarak kolundan tuttu. Bu esnada üst geçit üzerinde bulunan diğer polisler de M.A.?yı tutarak güvenli noktaya çekti. M.A., polis ekipleri tarafından ellerine ve kollarına girilerek ambulansa kadar taşındı. Bu esnada yere oturan eşi M.A., yaşananları gözyaşları içerisinde izledi. M.A., sağlık ekipleri tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.A.?nın üst geçitten indirilmesiyle trafik akışı normale döndü.

ÜST GEÇİTTE İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE YOL KAPATILDI, KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
ÜST GEÇİTTE İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE YOL KAPATILDI, KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
ÜST GEÇİTTE İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE YOL KAPATILDI, KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
ÜST GEÇİTTE İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE YOL KAPATILDI, KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
ÜST GEÇİTTE İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE YOL KAPATILDI, KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
ÜST GEÇİTTE İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE YOL KAPATILDI, KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
ÜST GEÇİTTE İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE YOL KAPATILDI, KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
ÜST GEÇİTTE İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE YOL KAPATILDI, KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
ÜST GEÇİTTE İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE YOL KAPATILDI, KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Polis Genel Müdürlüğü Araç ve Malzeme Hibe Töreni'nde konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Polis Genel Müdürlüğü Araç ve Malzeme Hibe Töreni'nde konuştu Açıklaması
9 katlı inşaattan düşüp ölen otomobilcinin 3 gün sonra düğünü varmış
9 katlı inşaattan düşüp ölen otomobilcinin 3 gün sonra düğünü varmış
Acı olay! Düğününe 3 gün kalan damat adayı 9. kattan düşerek can verdi
Acı olay! Düğününe 3 gün kalan damat adayı 9. kattan düşerek can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vladimir Putin Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı İbrahim Tatlıses Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Balotelli Mesut Özil Burak Elmas Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ÜST GEÇİTTE İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE YOL KAPATILDI, KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 01:29:45. #1.16#

title