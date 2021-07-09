ÜST GEÇİTTE İNTİHAR TEŞEBBÜSÜNDE YOL KAPATILDI, KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

ANTALYA'da yaptığı işin parasını alamadığını iddia eden M.A. (27), yaya üst geçidine çıkarak intihara teşebbüs etti.

ANTALYA'da yaptığı işin parasını alamadığını iddia eden M.A. (27), yaya üst geçidine çıkarak intihara teşebbüs etti. İntihar girişimi nedeniyle cadde trafiğe kapatılınca, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Olay, saat 21.30 sıralarında Serik Caddesi üzerinde yer alan Cırnık üst geçidinde meydana geldi. Yaptığı iş ile ilgili ödenmesi gereken 50 bin TL'yi alamayan ve tüm çabaları sonuçsuz kalan M.A., üst geçidin demir korkuluklarına çıktı. M.A.?yı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, ilk olarak trafiği araç geçişine kapatırken, sonrasında üst geçide çıkarak M.A.?yı ikna etmeye çalıştı. Yolun trafiğe kapatılmasıyla itfaiye ekipleri hava yastığı açtı.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU

Kentin en işlek caddesi olan ve D-400 karayolu üzerinde yer alan Serik Caddesi, intihara teşebbüs nedeniyle 1.5 saat araç trafiğine kapalı kaldı. Olay nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, havaalanına gitmek isteyen vatandaşlar da mağduriyet yaşadı. İntihara teşebbüs olayından dolayı trafikte bekleyen vatandaşlar araçlarından indi.

POLİS EKİPLERİ SON ANDA TUTTU

Olay yerine, bir süre sonra M.A.?nın eşi M.A. geldi. Polis ekipleri ve eşi, M.A.?yı ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. M.A., yaklaşık 1.5 saat boyunca olduğu yerden inmedi. Bir polis, M.A.?nın bir anlık dalgınlığından faydalanarak kolundan tuttu. Bu esnada üst geçit üzerinde bulunan diğer polisler de M.A.?yı tutarak güvenli noktaya çekti. M.A., polis ekipleri tarafından ellerine ve kollarına girilerek ambulansa kadar taşındı. Bu esnada yere oturan eşi M.A., yaşananları gözyaşları içerisinde izledi. M.A., sağlık ekipleri tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.A.?nın üst geçitten indirilmesiyle trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı