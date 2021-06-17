Üst Geçitler Asansörleriyle Birlikte Vatandaşın Hizmetinde

Üst geçitler asansörleriyle birlikte vatandaşın hizmetindeZeydan Karalar, "Üst geçitlerde yaşlılar ve engelliler için yapılan asansörlere zarar vermeyelim.

Üst geçitler asansörleriyle birlikte vatandaşın hizmetinde

Zeydan Karalar, "Üst geçitlerde yaşlılar ve engelliler için yapılan asansörlere zarar vermeyelim. "

Yapımı tamamlanan asansörlü üst geçitlerde incelemelerde bulunan Başkan Zeydan Karalar, engelliler ve yaşlılar için yapılan asansörlere zarar verilmemesi konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Turgut Özal Bulvarı Gökkuşağı Kavşağı, Turgut Özal Bulvarı Ramazanoğlu Camii civarı ve Öğretmenler Bulvarı üzerinde yapılan üst geçitleri inceledi. Engelliler, yaşlılar ve merdiveni kullanamayacak durumda olan vatandaşların üst geçitten yararlanmaları için yapılan asansörlerin daha önce tahrip edildiğini ancak tamir edilerek kullanıma hazır hale getirildiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, "Üst geçitler yarım kalan ve bizim tamamladığımız işler arasında. Mahfesığmaz, Toros ve Güzelyalı mahallelerini birbirine bağlayan üst geçitlerimizi ve özellikle asansörlerimizi halkımıza, esnafımıza ve muhtarlarımıza emanet ediyorum. Bunlar milletimizin, hepimizin malı. Bu hizmetler kolay yapılmıyor, gözümüz gibi korumalıyız" dedi.

Üst geçitlerin incelenmesi sırasında Başkan Zeydan Karalar'a eşlik eden muhtarlar, hizmetler için, şahısları ve mahalleliler adına teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: Habermetre