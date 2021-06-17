Üst Geçitler Asansörleriyle Birlikte Vatandaşın Hizmetinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üst Geçitler Asansörleriyle Birlikte Vatandaşın Hizmetinde

Üst Geçitler Asansörleriyle Birlikte Vatandaşın Hizmetinde
Habermetre - Haberler | Toplum

Üst geçitler asansörleriyle birlikte vatandaşın hizmetindeZeydan Karalar, "Üst geçitlerde yaşlılar ve engelliler için yapılan asansörlere zarar vermeyelim.

Üst geçitler asansörleriyle birlikte vatandaşın hizmetinde

Zeydan Karalar, "Üst geçitlerde yaşlılar ve engelliler için yapılan asansörlere zarar vermeyelim. "

Yapımı tamamlanan asansörlü üst geçitlerde incelemelerde bulunan Başkan Zeydan Karalar, engelliler ve yaşlılar için yapılan asansörlere zarar verilmemesi konusunda hassasiyet gösterilmesini istedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Turgut Özal Bulvarı Gökkuşağı Kavşağı, Turgut Özal Bulvarı Ramazanoğlu Camii civarı ve Öğretmenler Bulvarı üzerinde yapılan üst geçitleri inceledi. Engelliler, yaşlılar ve merdiveni kullanamayacak durumda olan vatandaşların üst geçitten yararlanmaları için yapılan asansörlerin daha önce tahrip edildiğini ancak tamir edilerek kullanıma hazır hale getirildiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, "Üst geçitler yarım kalan ve bizim tamamladığımız işler arasında. Mahfesığmaz, Toros ve Güzelyalı mahallelerini birbirine bağlayan üst geçitlerimizi ve özellikle asansörlerimizi halkımıza, esnafımıza ve muhtarlarımıza emanet ediyorum. Bunlar milletimizin, hepimizin malı. Bu hizmetler kolay yapılmıyor, gözümüz gibi korumalıyız" dedi.

Üst geçitlerin incelenmesi sırasında Başkan Zeydan Karalar'a eşlik eden muhtarlar, hizmetler için, şahısları ve mahalleliler adına teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Tamer Levent Tuğrul Tülek İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Merih Demiral Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üst Geçitler Asansörleriyle Birlikte Vatandaşın Hizmetinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 13:48:46. #1.15#

title