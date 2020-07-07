Üst geçit yerine yoldan geçen yaşlı adam feci şekilde can verdi Büyükçekmece'de E-5 üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Büyükçekmece'de E-5 üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Kaza, akşam saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz E- 5 üzeri Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 84 yaşındaki Salih O., üst geçit olmasına rağmen E-5 üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. O sırada yolda seyir halindeki İ.U. yönetimindeki 34 NP 0797 plakalı araç yaşlı adamı fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle Salih O.metrelerce sürüklendi. Yola düşen yaşlı adam, arkadan gelen araçlarında üzerinden geçmesiyle feci şekilde can verdi.

"4-5 araç üstünden geçiyor"

Görgü tanığı Orhan Sabah o anları anlatarak, "Üst köprüyü kullanmıyor karşıya yaya olarak geçmeye çalışıyor. Bu karanlıkta olacak şey değil. Hızlı gelen araçlardan bir tanesi vuruyor benzin istasyonundaki arkadaşlar yetişmeye çalışıyor, o sırada 4-5 araç üstünden geçiyor" dedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaşlı adama çarpan kişinin ifadesine almak üzere polis merkezine götürdü. Şahsın cansız bedeni adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA