ÜST GEÇİT ASANSÖRÜNE TEKME ATARAK ZARAR VERDİ - Haberler
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ÜST GEÇİT ASANSÖRÜNE TEKME ATARAK ZARAR VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİT'te kimliği belirsiz kişinin bindiği üst geçidin asansöre tekme atıp zarar verdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İZMİT'te kimliği belirsiz kişinin bindiği üst geçidin asansöre tekme atıp zarar verdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Asansör, yaklaşık 1 ay kapalı kalacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 42 Evler mevkisinde yaptırılan Fatma Seher- Kara Fatma Üst Geçidi'ndeki asansöre binen kişi, tekmeler atarak zarar verdi. O anlar, güvenlik kamarasına da yansıdı. Kapıları parçalanan asansörün, kat kapı panelleri, kapı kartı ve motoru hasar gördü.

Belediye, Kurtuluş Savaşı kahramanı Fatma Seher'in adının verildiği üst geçide zarar veren kişi hakkında hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

ÜST GEÇİT ASANSÖRÜNE TEKME ATARAK ZARAR VERDİ

ÜST GEÇİT ASANSÖRÜNE TEKME ATARAK ZARAR VERDİ

ÜST GEÇİT ASANSÖRÜNE TEKME ATARAK ZARAR VERDİ

ÜST GEÇİT ASANSÖRÜNE TEKME ATARAK ZARAR VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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