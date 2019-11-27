Üst geçit alkoliklerin mekânı oldu

27.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:24

Sakarya-Bilecik karayolu üzerinde bulunan Kızılöz köyünün üst geçidi üzerinde alkol alan kişiler çevreyi kirletmeye devam ediyor.



Üst geçit üzerinde alkol alanlar, yoldan geçenleri tedirgin ederken, atıkları ile de çevreyi adeta çöplüğe de dönüştürüyor. Ayrıca sorumsuz kişiler araçlarıyla yoldan gelip geçerken yol kenarlarına ve kamyon tır parklarına poşetin içinde çöplerini çevreye atıyor. Çevre alanlar, pet şişe, poşet, alkollü içeceklerin şişe ve kutularından adeta geçilmiyor.



Geceleri bölgeye Kızlöz kavşağı olarak bilinen üst geçitte kimlerin gelip gittiği de belli olmadığını belirten vatandaşlar, alkol alan vatandaşların "Üst geçit üzerini alkol almak için mesken tutmuşlar. Araçlarıyla gelen vatandaşlar buraları alkol alarak kirletiyor. Bu alanlara geceleri korkudan gelemiyoruz, zorluklar yaşıyoruz. Yetkililerden buraları kontrol etmelerini, alkoliklerden ve görüntü kirliliğinden kurtarmasını istiyoruz" dediler. - BİLECİK

Kaynak: İHA