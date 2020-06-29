Üst geçidin yüksekliğini hesaplayamadı, trafiği felç etti İzmir'in Gaziemir ilçesinde dorsesinde arızalı kamyon bulunan tır, üst geçide takıldı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde dorsesinde arızalı kamyon bulunan tır, üst geçide takıldı. Ölü ve yaralının olmadığı kaza nedeniyle trafik uzun süre aksadı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli'den İzmir'e gelen Alpaslan Bayramoğlu idaresindeki 20 BKS 83 plakalı arızalı kamyon yüklü tır, Akçay Caddesi'nde bulunan 4.50 metre yüksekliğindeki yaya üst geçidine takıldı. Durumu fark eden sürücü hemen durdu. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken tır, bölgeye gelen kepçe yardımıyla yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

Tırın üst geçide takılması sonucu, kazanın meydana geldiği caddede uzun kuyruklar oluştu.

Tır sürücüsü Bayramoğlu'nun Denizli'den yüklediği kamyonu Bornova ilçesindeki kamyoncular sitesine götürdüğü öğrenildi.

(Ali Gözeten - Halil Karahan/İHA)

Kaynak: İHA