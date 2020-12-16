Üst geçidin üstündeki yarı çıplak şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi
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Üst geçidin üstündeki yarı çıplak şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi

16.12.2020 01:41 | Son Güncelleme: 16.12.2020 01:48

Kayseri'de üst geçidin üzerinde yarı çıplak halde intihara teşebbüs eden şahıs, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek indirildi.

Kayseri'de üst geçidin üzerinde yarı çıplak halde intihara teşebbüs eden şahıs, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek indirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan üst geçitte meydana gelen olayda, Mutlu K. (37) yarı çıplak halde intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik amaçlı üst geçidi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de geçidin altına branda açtı. Mutlu K., polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek üst geçitten indirildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mutlu K., tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Üst geçidin üstündeki yarı çıplak şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi
Üst geçidin üstündeki yarı çıplak şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi
Üst geçidin üstündeki yarı çıplak şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi
Üst geçidin üstündeki yarı çıplak şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi
Üst geçidin üstündeki yarı çıplak şahıs polis ekiplerini harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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