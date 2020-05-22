Üst geçidin duvarına çarpan lüks cip ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Üst geçidin duvarına çarpan lüks cip ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı

Üst geçidin duvarına çarpan lüks cip ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı İzin belgesi alarak memleketlerine giderken kazada hayatlarını kaybettiler İstanbul'dan Samsun istikametine giden lüks cip, Kastamonu'nun Tosya ilçesine geldiği sırada üst geçidin duvarına çarparak ikiye bölündü.

22.05.2020 23:15 | Son Güncelleme: 22.05.2020 23:19

Üst geçidin duvarına çarpan lüks cip ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı

İzin belgesi alarak memleketlerine giderken kazada hayatlarını kaybettiler

KASTAMONU - İstanbul'dan Samsun istikametine giden lüks cip, Kastamonu'nun Tosya ilçesine geldiği sırada üst geçidin duvarına çarparak ikiye bölündü. Cipte yolcu olarak bulunan 2 kişi öldü, 1 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun istikametine gitmekte olan Ahmet Aygün yönetimindeki 06 GD 1371 plakalı lüks cip, Tosya ilçesine geldiği sırada havanın da yağmurlu olması sebebiyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Organize Sanayi Kavşağındaki üst geçidin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks cip ikiye bölündü.

İkiye ayrılan aracın içinde sıkışan sürücünün babası Mustafa Aygün ve annesi Fatma Aygün, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan cenazeleri, Tosya İtfaiyesi Kaza Kırım Ekipleri çıkararak cenaze aracına aldı.

Kazada yaralanan sürücü Ahmet Aygün ise, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Mustafa Aygün ve Fatma Aygün'ün, 65 yaş üzeri olduğu ve 1 ay süre ile memleketlerine gitmelerine izin verilmesinin ardından yola çıktıkları öğrenildi.

Kazanın ardından hurdaya dönen cip, çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazanın ardından trafik ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan D-100 kara yolu, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Üst geçidin duvarına çarpan lüks cip ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Haber
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Haber
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor Haber
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Haber
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti Haber
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak 'Anlat Bakalım' oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu
Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak "Anlat Bakalım" oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu
Artvinli vatandaş, bir haftadır evinin kapısına gelen ayıyı cep telefonuna kaydetti
Artvinli vatandaş, bir haftadır evinin kapısına gelen ayıyı cep telefonuna kaydetti
Resmi kurumlarda 5 farklı isimle kaydı bulunan Ersin Akbaş'ın filmleri aratmayan hikayesi
Resmi kurumlarda 5 farklı isimle kaydı bulunan Ersin Akbaş'ın filmleri aratmayan hikayesi
30 bin liralık hırsızlığa maruz kalan kuyumcu, kadın olduğu için hedef olduğunu düşünüyor
30 bin liralık hırsızlığa maruz kalan kuyumcu, kadın olduğu için hedef olduğunu düşünüyor
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
Trabzonspor, Balıkesirspor forması giyen Rahmi Anıl Başaran ile prensipte anlaştı
Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs vakası görülmedi
Turizm cenneti Avşa Adası'nda koronavirüs vakası görülmedi
Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi
Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı
Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi
MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi
MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi
Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti
Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı
Almanya'da koronavirüs sonrası ilk cuma namazı kılındı
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı
Kaza yerinde toplanan kalabalığı sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin, 2020 yılında gerçekleştirmek için 15 hedef belirledi
Tokat'taki KYK yurdunda kalanlar ayrılırken zarf içinde 10 Kuveyt Dinarı bıraktı
Tokat'taki KYK yurdunda kalanlar ayrılırken zarf içinde 10 Kuveyt Dinarı bıraktı
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın parçası
Emre Belözoğlu, liglerin başlamamasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptığı iddialarına tepki gösterdi: İftiranın...
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin 500 liraya yükseldi
Salgında atılan adımların etkisi kaç liraya ulaştı? Albayrak tek tek açıkladı
Salgında atılan adımların etkisi kaç liraya ulaştı? Albayrak tek tek açıkladı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Hande Ataizi Berrak Tüzünataç Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ivan Obradovic Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla İzmir Namaz Pakistan Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Üst geçidin duvarına çarpan lüks cip ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 23:19:42. #1.15#
title